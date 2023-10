Huesos de elefante, dromedarios de la época romana, ¿qué margen tiene la Arqueología para seguir sorprendiéndonos en Córdoba?

La ciudad de Córdoba es uno de los yacimientos arqueológicos más completos y complejos del mundo, tanto en superficie como en diacronía. Abarca cinco mil años de la historia de la humanidad, y en ese periodo caben tantas cosas que apenas empezamos a atisbar la punta del iceberg. En las últimas décadas hemos perdido un volumen ingente de información, pero también se ha recuperado otra mucha que espera almacenada a que los investigadores acudan a ella para analizarla con otros ojos, otras técnicas y haciéndose nuevas preguntas. Con los métodos adecuados, el máximo rigor y la adecuada interdisciplinariedad, la arqueología de Córdoba ofrecerá aún muchas sorpresas.

Por tener tenemos hasta una ciudad, Medina Al Zahira, por descubrir. ¿Qué valor le da a las últimas investigaciones realizadas sobre su posible ubicación?

Madinat al Zahira representa, efectivamente, el gran reto de futuro de la arqueología cordobesa. Hasta el momento, su localización arqueológica se nos ha resistido, pero la combinación de fuentes escritas y nuevas tecnologías está dando importantes resultados, por lo que no sería de extrañar que en pocos años consigamos identificarla. Con todo, cabe dentro de lo posible que el río la sepultara bajo muchos metros de lodo, y que esto dificulte las cosas.

Después de 13 años cerrado, ¿cómo recibe la noticia de la apertura del Salón Rico de Medina?

Pues, evidentemente, con alegría, por lo que representa de nuevo aliciente para la visita de la ciudad palatina y de proyección para Córdoba en el resto de España y el mundo. Medina Azahara es hoy por hoy nuestro único activo arqueológico, y cada paso que dé en positivo no puede sino ser saludado con alborozo.

Los descubrimientos no son exclusivos del casco histórico, sino que se registran en la zona de expansión de Córdoba, los antiguos arrabales. ¿Tenemos capacidad para integrar esos hallazgos al patrimonio de la ciudad? ¿Lo estamos haciendo bien?

Ya hablé antes de la enorme entidad del gran yacimiento cordobés, que alcanza su máxima extensión durante el siglo X, cuando la ciudad se desborda por sus cuatro puntos cardinales en multitud de arrabales que la convierten en una conurbación solo comparable con las grandes urbes islámicas de la época. Estos arrabales, generalmente muy bien conservados, vienen siendo excavados y sistemáticamente destruidos desde hace varias décadas, sin que por el momento hayamos logrado integrar nada en nuestro discurso patrimonial. La respuesta, por tanto, no puede ser otra que ésta: lo estamos haciendo rematadamente mal.

¿En qué líneas de investigación en Arqueología trabaja la UCO en la actualidad en Córdoba?

En la Universidad se trabaja a través de grupos de investigación con funcionamiento autónomo, por lo que no soy la persona más indicada para hablar de lo que hacen el resto de mis colegas. En cualquier caso, le puedo confirmar que actualmente desde la UCO los esfuerzos se concentran tanto en Córdoba capital como en la provincia, desde la Prehistoria hasta cuando menos el final de la etapa medieval, y que los resultados están siendo espléndidos. La Universidad de Córdoba es referente al respecto, en España y fuera de ella.

¿Qué nuevas perspectivas nos ofrecen los avances tecnológicos aplicados a la Arqueología?

La tierra es un libro que el arqueólogo lee con vocación de forense, pero los estratos se destruyen a la vez que se excavan. Por eso, es vital documentar con detalle la información que contienen, y para ello nada mejor que contar con el concurso de otras disciplinas científicas y nuevas técnicas que permiten ver más allá de lo evidente. Es el caso de los sistemas de datación, de la genética en los estudios poblacionales o del Lidar (láser de última generación) en las prospecciones de superficie. La arqueología está en permanente renovación.

Usted siempre ha sido crítico con la conservación del patrimonio arqueológico cordobés, de la situación -por ejemplo- de yacimientos como el de Cercadilla o el anfiteatro del Rectorado, ¿de quién depende solucionar este problema? ¿Es solo una cuestión económica?

En absoluto. Vivimos en una ciudad histórica y lógicamente no podemos expulsar a sus habitantes para convertirla en un museo al aire libre. Esto es obvio. Pero entre conservar todo y destruir todo cabe un término medio, y la clave está en la voluntad política y la planificación. Siempre he defendido que Córdoba necesita con urgencia un instituto universitario de Arqueología y Patrimonio, un patronato o como se quiera llamar, que gestione las actuaciones sobre nuestro patrimonio sin interferencias ni duplicidades. A partir de ahí, existen fórmulas para financiar el sistema sin que ello suponga una gran carga social y de forma que cada euro invertido revierta en la creación de estructura, empleo y, por tanto, futuro.

¿Qué opina del proyecto de rehabilitación del Templo Romano de Córdoba?

Mi opinión la he hecho pública ya en este mismo periódico. Con todo el respeto hacia los autores del proyecto, creo que caben otras fórmulas menos invasivas e intervencionistas que no trasvistan el monumento, que enriquezcan sus puntos de vista y, sobre todo, que no lo agredan ni conculquen su esencia. Aún estamos a tiempo de reformularlo conforme a parámetros que respeten las normas internacionales y primen los criterios patrimoniales.

¿Qué deberían hacer las administraciones para revitalizar y poner en valor el patrimonio arqueológico de la ciudad?

Sentarse en una mesa con todos los agentes sociales, lograr un consenso y formular un plan de ciudad que establezca las bases de actuación en materia patrimonial para las próximas generaciones, conforme a un principio básico: de la mano de un organismo único, planificar las actuaciones, evitar despilfarros y lograr que cada inversión, además de generar conocimiento, contribuya a enriquecer nuestro acervo, potenciando su valor como recurso.

¿En qué grado cree que se respeta la ley de Patrimonio y qué debería cambiar en esta norma?

La ley de Patrimonio Histórico Andaluz, repromulgada en 2007, fue pionera entre las de su género. Cuenta además con dos reglamentos para su aplicación ejecutiva que, aun cuando mejorables, vienen cumpliendo bien su función. El problema, pues, no está en el marco legal, sino en aquellos que lo aplican, en la laxitud y discrecionalidad de las instituciones, y en los intereses creados que por regla general se cruzan con el trabajo arqueológico. Es un tema muy complejo y controvertido, difícil de sintetizar.

¿Cuáles son los desafíos de la Arqueología del siglo XXI? ?

Se me ocurren muchos. Personalmente, me daría por satisfecho con que en España fuera reconocida como profesión y se creara un Colegio Oficial de Arqueólogos y Patrimonialistas que fijara derechos y deberes de quienes nos dedicamos a esta disciplina, velando por la ética, la deontología y la profesionalidad.