Bienestar y confusión animal

Este viernes entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, un norma que está a medio terminar puesto que aún tiene que ser completada con reglamentos y catálogos añadidos, lo que no ha hecho más que aumentar la confusión entre quienes tratan a diario con animales. Los propietarios de mascotas no saben muy bien a qué atenerse.

En los jardines de Orive pasea a su perro Gloria, una mujer mayor a la que acompaña un perro de raza indefinida que aparenta tener una edad avanzada. Cuando se le pregunta por la nueva Ley que obliga a cumplir toda una serie de requisitos para poder tener un animal en casa, responde que «mi perro tiene todas las vacunas, el chip, lo llevo al veterinario... ¡si está mejor cuidado que yo!». No sabe, explica, que en poco tiempo la ley le obliga a tener un seguro para su mascota, lo que le preocupa porque «eso es un gasto más y salimos poco de casa, si acaso al parque o para hacer algunas compras». Y se pregunta: «¿Vale mucho eso?».

Razas peligrosas

Cerca pasea por el centro José Miguel con su perro, uno de los que antes estaba considerado como de raza peligrosa (esa distinción ahora se diluye y todo dependerá del carácter del animal, no de su origen). También tiene, asegura, «todos los papeles en regla, incluido el seguro», al que estaba obligado con anterioridad y que «tampoco supone mucho dinero y me quedo más tranquilo». Otra cosa es la necesidad de hacer un curso de capacitación, sobre el que tampoco nadie sabe dónde, cómo ni cuando hay que realizarlo. Todo son preguntas: «¿Un curso? ¿Un curso para qué? ¿Quién dice eso?», se cuestiona, para concluir que eso «me parece una tontería y un sacadineros», aunque la ley determina que la acreditación ha de ser gratuita.

Tiendas de mascotas

Fernando, dependiente de Hobby Zoo, critica que «hay una desinformación tremenda» en torno a la ley, y pone como ejemplo que pueden vender aún animales en la tienda ya que hay un año de moratoria. En cuanto al seguro obligatorio, insiste en que «lo será para perros cuando se apruebe el reglamento de ese seguro, que de momento no existe». Además, recuerda que aún se tiene que aprobar un listado positivo de tenencia de animales, y «cuando salga sabremos qué animales se pueden tener o no tener. Es una chapuza».

Rafael, de Pajarería Mayte, coincide en que «la gente no sabe nada y está desinformada». Él mismo, asegura, ha estado vendiendo perros en su tienda hasta este viernes, pero seguirá haciéndolo porque la ley lo permite durante el próximo año, hasta que no se apruebe el mencionado catálogo de animales que se pueden o no tener.

Sus clientes también le plantean muchas dudas, como «qué tienen que hacer con su hámster» o con el seguro, «no saben nada, ni qué tienen que hacer», concluye.

Seguros

La obligatoriedad de contar con un seguro para cualquier perro doméstico, sea de la raza que sea, es otra de las novedades. Se han empezado a contratar desde que se aprobó la norma, según cuenta María Jesús de Toro, propietaria de una correduría. «Estamos teniendo mucha demanda de este tipo de seguros», declara. En cuanto a los precios, explica que parten de los 35 euros para canes de menos de 20 kilos.