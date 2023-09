La ciencia levanta la mano en Córdoba

El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha sido escenario este viernes de la gala central de la Noche europea de los investigadores y también está acogiendo la Feria de los Ingenios como colofón a este evento europeo que se ha celebrado durante las últimas tres semanas en Córdoba y otras localidades de la provincia.

La cita ha comenzado con el monólogo del capitán Zoológico, representado por el veterinario y doctorando Adrián Benítez, que ha expuesto al público su tesis, centrada en el estudio de la presencia de patógenos en los animales de los zoológicos. La noche ha arrancado, así, con la final del concurso Cuéntame tu tesis, donde María José Marcos, graduada en Geografía, se ha alzado con el primer premio con un estudio sobre la dehesa.

Mientras recogía su galardón, alguien desde el público ha gritado «¡esas bellotas, que no falten!». María José ha reafirmado ante los presentes que «yo, sin el jamón, no puedo vivir», para explicar finalmente que «mis padres viven del campo y tienen dehesa, por eso yo, sin el jamón, no puedo vivir».

En el salón de actos han sonado en directo y en italiano las canciones de otro doctorando participante en el certamen, Lorenzo Taccini, que igual ha entonado O sole mio que se ha atrevido con Julio Iglesias. Este concursante ha logrado el segundo premio al tratar sobre los mitos del amor romántico en la canción italiana. El tercer puesto ha sido para Francisco Javier Sanmartín.

Después de seis monólogos, ha llegado el segundo concurso, El reto de saber, en el que han participado cuatro equipos de los centros educativos Salesianos (uno ha obtenido el primer premio y otro ha quedado finalista), Inca Garcilaso, de Montilla, y Herrera, de Sevilla, ambos finalistas también.

Uno de los alumnos de Salesianos, Alberto Ponce, que es estudiante del cuarto curso de la ESO, ha explicado a este periódico que «he venido con compañeros a exponer un proyecto de biología que trata sobre la siembra de bacterias en medios de cultivo». Alberto ha quedado finalista con este trabajo y, acerca de las conclusiones extraídas, ha comentado que «lo que mejor puedo sacar de este proyecto es la importancia de la colaboración en equipo». También ha hecho hincapié en que «en un laboratorio se tiene que trabajar muy a medida, es como la hostelería, cualquier mínima cantidad que te pasas afecta a todo el proyecto», y ha concluido que «si trabajas con esfuerzo, al final ves los resultados».

«Ellos son el presente y el futuro»

Después de la entrega de premios, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha tomado la palabra y ha afirmado que estos jóvenes «son el presente y el futuro de nuestra universidad». Entre los asistentes, familiares y profesores han arropado a los concursantes. También han acudido el presidente del Cosejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano; miembros del equipo de gobierno de la institución; el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rafael Serrano, y el concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola.

La vicerrectora de Política científica de la UCO, María José Polo, ha subrayado que con las actividades de La noche europea de los investigadores «estamos haciendo cantera». Esta responsable ha valorado que «estamos muy satisfechos, nos gustaría contar con más medios y posibilidades, porque las actividades se llenan».

La cita ha contado con 67 actividades, a lo largo de sus tres semanas de duración, en las que han participado cerca de 400 científicos de la UCO, el IESA y el Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema) Real Jardín Botánico de Córdoba. En opinión de María José Polo, se ha convertido en un evento más de la ciudad «y ese es el objetivo de esta noche. La ciudadanía nos financia con sus impuestos, por lo que es una satisfacción poder devolverlo de primera mano e interaccionar».

Por su parte, Rafael Serrano ha remarcado la «magnífica acogida» de esta propuesta en Córdoba (el IESA evalúa el seguimiento en Andalucía) y ha señalado que «es una oportunidad como no hay otra para transmitir a la ciudadanía lo que hacemos los científicos. Había un error histórico, que es que los científicos trabajamos para nosotros mismos, perdiendo un poco el norte de que realmente trabajamos al servicio de la sociedad».