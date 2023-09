Alfonso Fernández, un cordobés que sobrevivió a una muerte súbita

Alfonso Fernández, cordobés de 53 años, es paciente cardiaco del hospital universitario Reina Sofía, y, dentro de los actos organizados este viernes por este complejo sanitario junto a la asociación Aspacacor, con motivo del Día Mundial del Corazón, ha querido contar cómo fue su experiencia de volver a la vida después de sufrir un episodio de muerte súbita.

Alfonso estaba participando en una actividad deportiva como árbitro. Relata que se encontró un poco fastidiado, se sentó en la grada y sufrió entonces el episodio de muerte súbita. Asegura que no recuerda nada desde el viernes que cenó hasta que despertó al martes de la semana siguiente en el hospital y le preguntó a su mujer qué dónde estaba y qué le había pasado.

Este paciente, que ha podido volver a su trabajo, como técnico de prevención de riesgos laborales, aunque ha tenido que abandonar su faceta de árbitro, ha manifestado que desde que fue víctima de este grave evento coronario, al que le sucedieron hasta una veintena de paradas más, tomó conciencia de lo que le había pasado.

Fue asistido rápidamente

"Tuve la suerte de que cuando me dio la muerte súbita había allí un paramédico, un técnico de emergencias, otro de ambulancia. El paramédico reaccionó inmediatamente. Me aplicó técnicas de reanimación cardiopulmonar y emplearon un desfibrilador que había en el campo de fútbol. Fui atendido igualmente en la UVI-móvil de varias paradas que se me sucedieron y cuando llegué al Reina Sofía volvía entrar en parada, incluso después de colocarme muelles (stents). Fue muy traumático e impactante. Tres veces le dijeron a mi familia que estaba muerto, pero año y medio sigo aquí", ha añadido Alfonso.

Desde entonces la vida de este paciente coronario es como una montaña rusa, porque son muchas sensaciones las que se le vienen a la cabeza. Para continuar bien debe vigilar su frecuencia cardiaca y controlar su peso.

Gran labor de la asociación Aspacacor

También ha aportado su testimonio en el hospital el presidente de Aspacacor, Alfonso Otero, que sufrió hace años un infarto por el que le tuvieron que poner seis muelles en el Reina Sofía. Otero ha destacado la importancia de que las personas que sufren estas patologías cuenten con el apoyo de colectivos como Aspacacor, ya que cuando se sufre una enfermedad cardiaca, aunque se reciba un tratamiento adecuado, siempre queda la preocupación de si volverá a pasar y "nosotros tratamos de aportarles seguridad. Hay que hacer ver a estos pacientes que estamos en una prórroga y que la tenemos que aprovechar".

En esta línea, el presidente de Aspacacor ha avanzado que en la piscina del Parque Figueroa se va a contar con una actividad acuática dirigida especialmente a pacientes coronarios.