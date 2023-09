Se acabó la tregua de los 100 días en Córdoba

Se acabó la tregua. Los cien días que por cortesía democrática la oposición suele dar a los gobiernos en el inicio de los mandatos ha saltado por los aires en Córdoba. Si el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, había mantenido una crítica constante pero de baja intensidad (al estilo de la gota china) durante todo el verano, eligió el día 100º del gobierno de José María Bellido para hacer saltar por los aires todos los puentes de diálogo y dar un golpe en la mesa. El edil socialista ha rechazado reunirse con el alcalde de la ciudad para abordar los cinco grandes pactos que éste propuso en su investidura.

Es evidente que no es un problema de contenido, ya que los cinco grandes acuerdos a los que el alcalde pretendía llegar con la oposición versan sobre el desarrollo de la Agenda Córdoba, el desarrollo logístico de Córdoba, un tercer pacto para combatir el cambio climático, otro para proteger el casco histórico y un quinto pacto para la mejora de los servicios municipales y la consolidación de las empresas públicas. En todas estas cuestiones PP y PSOE pueden llegar a un alto grado de consenso sin ni siquiera fajarse.

"Sin fuerza, sin ambición"

El portavoz socialista, que hoy ha hecho precisamente balance de esos primeros cien días de gobierno municipal («días anodinos, sin fuerza ni ambición y con el alcalde confiado en su mayoría absoluta», ha resumido), ha rechazado la invitación a conversar con el regidor argumentando que cualquier pacto al que pudieran llegar ambos requeriría «de la concreción y negociación previa, por seriedad y respeto a la ciudadanía». Hurtado rechaza el fondo y la forma de la puesta en escena que le presupone a esos acuerdos: «¿A qué pacto vamos a llegar si la política de Bellido es arboricida?», se ha preguntado retórico.

Pero, más allá de motivos de índole semántica, el socialista también se ha negado a sentarse con el regidor «por el llamamiento a la movilización» que hizo Bellido la semana pasada de cara al acto organizado por el PP este domingo en Madrid en contra una posible ley de amnistía. Así, a las razones locales se suma el debate nacional por excelencia de estos días y que también ha protagonizado hoy la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Respuesta de Bellido

José María Bellido no ha disimulado su estupefacción ante la reacción del portavoz socialista y su negativa a conversar sobre grandes temas de ciudad, un ejercicio de gimnasia diplomática que suelen practicar, sea dicho de paso, la mayoría de gobiernos municipales.

Bellido ha calificado la negativa de «incomprensible para los ciudadanos», ya que a su juicio están pidiendo a la clase política todo lo contrario a la confrontación, es decir, acuerdos y consenso. El dirigente del PP tampoco ha dejado pasar la oportunidad de criticar al portavoz socialista por el tema que enfrenta a los dos grandes partidos en España y lo ha acusado de emplear "una vara de medir la democracia un tanto extraña".

«El PSOE de Pedro Sánchez y Antonio Hurtado no tiene inconveniente en sentarse con Puigdemont o Arnaldo Otegi, y no se pueda sentar conmigo para hablar de asuntos de ciudad», ha ironizado el alcalde que también ha defendido que su llamada a la movilización no podía tacharse de antidemocrática, como ha hecho Hurtado, porque era un llamamiento «a la libertad de manifestación, libertad de expresión y libertad política». En cualquier caso, Bellido no renuncia a alcanzar acuerdos con el resto de formaciones de la oposición (Hacemos y Vox) y avanzó que en los próximos días hará un llamamiento a sus portavoces.

Al PSOE, no obstante, sigue tendiéndole la mano: «Siempre encontrará la puerta abierta para hablar de la ciudad». A lo que Hurtado replicó: «Nosotros no compartimos la dirección que lleva la ciudad, y el gobierno de Bellido nos va a encontrar de frente». Una declaración de (¿guerra?) intenciones sin ambages.