El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado reunirse con el alcalde, José María Bellido, para abordar los cinco grandes pactos de ciudad que el dirigente popular quiere acordar con la oposición, tal y como avanzó en su investidura el pasado mes de junio.Cuando se cumplen los 100 primeros días de gobierno y en la víspera de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Bellido pretendía relanzar la negociación en torno a estos pactos pero se ha encontrado con la negativa rotunda del portavoz del principal partido de la oposición en Córdoba.

Según explicó Bellido en su investidura, los cinco grandes acuerdos a los que pretende llegar con la oposición versan sobre el desarrollo de la Agenda Córdoba, el desarrollo logístico de Córdoba, un tercer pacto para combatir el cambio climático, otro para proteger el casco histórico y un quinto pacto para la mejora de los servicios municipales y la consolidación de las empresas públicas.

Al parecer no es un problema del contenido de estos acuerdos. El portavoz socialista ha rechazado la invitación argumentando que cualquier pacto al que pudieran llegar ambos requeriría «de la concreción y negociación previa, por seriedad y respeto a la ciudadanía», según le ha expresado en una carta que también ha remitido a los medios de comunicación. Pero más allá de motivos de índole pragmático, Hurtado también se niega a sentarse con el regidor «por el llamamiento a la movilización» que hizo en su calidad de regidor la semana pasada de cara al acto organizado por el PP este domingo en Madrid en contra de una posible ley de amnistía. Según el socialista, estas manifestaciones del alcalde llamando a los cordobeses a posicionarse en contra de una posible ley de amnistía están «en contra de la democracia». El edil del PSOE entiende que esas declaraciones no hubieran sido "antidemocráticas" si las hubiera hecho en calidad de dirigente del PP y no como alcalde.

Cronograma y plazos

En su carta, Hurtado continúa explicando las condiciones del grupo socialista para llegar a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno municipal y que pasan porque fuese "un acuerdo único, donde se concretarían las actuaciones a llevar a cabo con cronogramas y compromisos presupuestarios". Para el edil del PSOE, el problema es que "Córdoba no se conforma ya con mesas, comisiones, planes y pactos" y los vecinos están pidiéndoles a los políticos "pasar a la acción y la solución a sus problemas diarios y cotidianos. Fotos de pactos sin concreción de actuaciones sería un gesto más de banalización de la política, juego en el que no tenemos intención de participar", concluye diciendo.

A la postre, Hurtado le ha pedido al alcalde que cuando vaya a citarlo no lo haga vía correo electrónico y con 24 horas de antelación, ya que prefiere ser convocado de manera «directa».