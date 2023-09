El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado en una nota que la convocatoria del Partido Popular, que va a celebrar este domingo en Madrid, no es ni más ni menos que un “velatorio por la frustración”, porque "no terminan de entender que en este país no ha habido una mayoría democrática que le dé la gobernabilidad y el Gobierno de España".

Relacionadas IU reclama que la Junta paralice la contaminación de La Colada