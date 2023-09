El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, ha afirmado este jueves en Córdoba que "estamos en un momento muy delicado de la Administración de Justicia", donde "hay que tomar un camino, porque si no, esto va hacia un posible colapso judicial", ha advertido.

Unos momentos antes de participar en el ciclo Los desayunos de CÓRDOBA, ha asegurado que "la Justicia no se puede seguir parcheando, porque el edificio no aguanta mucho tiempo así". En esta línea, ha recordado que "cada vez tenemos más problemas y hay una necesiad de que se tome ya, de una vez por todas, un compromiso político para reforzar una serie de temas, no debemos perder más tiempo", ha reivindicado.

"Llevamos ya cuatro legislaturas anunciando proyectos que no se han hecho"

El presidente del TSJA está ofreciendo en estos momentos la conferencia titulada La encrucijada de la Justicia: retos pendientes. En una atención previa a los medios de comunicación, ha sostenido que "es necesario modificar radicalmente la estructura de trabajo. No se puede seguir trabajando en la forma y con el sistema que tenemos".

De este modo, al ser preguntado por la situación en Córdoba ha admitido que "en todos los sitios hay necesidades de ampliación pero, sobre todo, de una reforma estuctural importantísima en varios aspectos: organizativos, procesales, de todo tipo".

A preguntas de los periodistas sobre la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, Lorenzo del Río ha lamentado que "llevamos ya cuatro legislaturas anunciando proyectos que no se han hecho". En la misma línea, al ser consultado por el cuestionamiento de la labor de los jueces el 1 de octubre (cuando el Gobierno catalán trató de celebrar un referéndum sobre la independencia) por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "nunca es deseable. Una vez que se ha puesto una resolución, deben respetarse".