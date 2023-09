El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la organización de un evento anclado ya en el calendario de fiestas de la ciudad, el mercado medieval o temático que se celebra en el entorno de Miraflores. El Ayuntamiento destinará algo más de 23.000 euros (sin impuestos) al montaje de este mercado que, en 2024, se celebrará del 26 al 28 de enero. Será la empresa adjudicataria, con su propuesta, la que determine la temática del mercado del año que viene, teniendo en cuenta que, aunque se le suele decir "medieval", lo cierto es que ha variado algunos años celebrándose bajo el paraguas de "romano", "de las tres culturas" o "renacentista".

El mercado lleva celebrándose desde el año 2003 de forma ininterrumpida, excepto por la pandemia, y primero empezó en la plaza de la Corredera para luego cambiar al entorno de Miraflores y Calahorra ofreciendo así más seguridad al ser el espacio menos cerrado.

El contrato

Según se detalla en la memoria del contrato que ha salido a licitación, y como en años anteriores, los puestos se ubicarán en el parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, Acera Mira al Río, los jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el entorno de la Calahorra. Deberá contar con paradas de artesanía, alimentación, restauración y demostraciones de oficios en vivo. Todas ellas deberán estar ambientadas en la época y temáticas propuestas, debiendo cuidar al máximo este aspecto. El número mínimo de puestos será 100 y el máximo, 150.

Los talleres y oficios antiguos demostrativos, serán, como mínimo el 15% del total de puestos de artesanía y deberán estar presentes en el mercado los siguientes oficios: herrería, cantería, alfarería, moldeo y/o soplado de vidrio, tejido de lana, panadería (con su correspondiente horno de pan), cestería, repujado de cuero y orfebrería. El número depuestos de restauración no excederá del 15% y será obligatorio que todos los puestos dispongan de libro de reclamaciones.

El Ayuntamiento deja claro en la licitación que no podrán instalarse puestos de venta de productos que no sean artesanales o que "desdigan el estilo del mercado", por ejemplo, no podrá haber puestos de venta de objetos de plástico u objetos modernos.

Con respecto a los espectáculo y espacios infantiles, la zona infantil deberá contar al menos con tres atracciones con movimiento (barca, noria o carrusel, entre otros) y deberá haber un espacio de juegos de carácter gratuito.

En la parte de animación deberá incluirse, al menos, un pasacalles para la inauguración, dos pasacalles desde las Tendillas o Capitulares, espectáculos fijos en un lugar determinado con pases suficientes de mañana y

tarde, espectáculos itinerantes y personajes de animación por las calles del mercado, exposiciones de elementos y/o instrumentos acordes a la temática y un rincón infantil.

Por último, en cuanto a la decoración, el Ayuntamiento pide prestar "especial atención" al vestuario, debiendo ir todos los participantes vestidos de manera acorde al evento y el proyecto de decoración y ambientación debe ser acorde a la temática.

Las empresas interesadas tienen hasta el 5 de octubre para presentar sus ofertas.