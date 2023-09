Un plan anual de gestión turística para frenar la pérdida de visitantes de la capital. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González reclamó este miércoles al Gobierno municipal que lleve acciones para reactivar la llegada de turistas y que integre nuevamente el estand de Córdoba en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) en el Pabellón de Andalucía «para unificar estrategias y no marear a las empresas, touroperadores y viajeros». También se refirió al «circo que tienen montado con el espectáculo del Alcázar desde que el PP llegó al Gobierno local», y lamentó que desde que concluyó a finales de 2019 el anterior espectáculo, se tardara tres años en poner en marcha el siguiente, que funcionó solo mes y medio, se cerró y abrió menos de cuatro meses, pero hoy sigue sin f echa de apertura». «En 4 años han tenido 6 meses en total de espectáculo de luz en el Alcázar, y en un año de adjudicación del contrato solo ha habido espectáculo la mitad del mismo, ya que hemos pasado todo el verano en blanco con los jardines del Alcázar llenos de estructuras que los visitantes no entendían que hacían allí», apostilló.

González instó al alcalde, José María Bellido, que «abandone la improvisación y solucione la descoordinación entre el Imtur y la Delegación de Turismo», ya que «según nos indicó el concejal responsable en el último consejo del Imtur, no se ha diseñado una estrategia de promoción y que tenemos pabellón en Fitur no sabemos para qué». La socialista ha informado de que, según los datos del segundo trimestre del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, «Córdoba es la única que ha perdido visitas de Andalucía respecto al mismo trimestre del año anterior», a lo que se suma que la duración media de la estancia turística en Córdoba es de 2,8 días, la menor de toda la comunidad. «Conociendo estos datos proporcionados por la Junta, lo que es evidente es que Córdoba necesita diseñar una estrategia de promoción turística a corto, a medio y a largo plazo», insistió, y hacer una planificación que ponga orden al «caos resultante de que la Delegación de Turismo en el Ayuntamiento vaya por un lado y un organismo autónomo como el Imtur vaya por otro. Para lograr una organización eficiente, Carmen González propone elaborar un Plan de Acción anual «que defina objetivos y directrices para desarrollar una política turística seria y planificada» González subrayó que «Sevilla, Málaga o Huelva no son nuestras competidoras, pueden serlo Edimburgo, Budapest o incluso Guadalajara en México, porque lo que aislarse de la provincia y de Andalucía en Fitur es un error».

Por otro lado, la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha afeado al alcalde que «haga un impúdico uso partidista de su cargo institucional» al hacer un llamamiento a la ciudadanía para que salga a las calles a impedir la futura investidura de Pedro Sánchez en su reelección como presidente del Gobierno. La socialista reprocha a Bellido que «ejerza como opositor permanente del Gobierno de Sánchez desde una institución como el Ayuntamiento de Córdoba» y que la «confrontación sea el lenguaje para referirse al Gobierno de España en lugar de apoyar la estabilidad del país».