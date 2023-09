El Ayuntamiento de Córdoba considera suficientes los servicios actuales del transporte público y la movilidad hasta el flamente Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, una instalación situada a las afueras de la ciudad que arrancó su actividad en la temporada 2022-2023 tras años de espera, gestión y reformas.

La primera teniente de alcalde del Consistorio y presidenta del Instituto de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torrent, ha confirmado esta mañana, durante un encuentro con organizadores de congresos, que no existe la intención de ampliar las líneas de autobuses hasta el Centro de Ferias ni mejorar los aparcamientos del Parque Joyero. Con lo que hay ahora, el Ayuntamiento considera que es suficiente, a pesar de que se espera un gran aumento de la actividad en este nuevo espacio para los próximos meses.

El argumento de Torrent se basa en la experiencia de los turistas de congresos y en las propias características de la ciudad. En su opinión, el Centro de Ferias "está muy cerca" de la ciudad y tan sólo se tardan "cuatro minutos" en llegar hasta las instalaciones ubicadas en el oeste.

Transporte privado y público

Obviamente, Blanca Torrent se refiere a un trayecto en taxi o quizás en vehículo privado. Las líneas de autobuses tardan mucho más en completar el recorrido que el tiempo indicado por la primera teniente de alcalde. Según el planificador de Aucorsa, se necesitan tres cuartos de hora para ir desde Las Tendillas hasta el Parque Joyero en cualquiera de las dos relaciones que cubren el servicio, la 7 y la 8. En línea recta, hay 3,5 kilómetros entre ambos puntos, una distancia imposible de cubrir en cuatro minutos con las limitaciones propias de un recorrido urbano. Ese es el tiempo que se tardaría, aproximadamente, en llegar hasta la estación de trenes en taxi o coche propio si el tráfico lo permite; en autobús de Aucorsa serían entre 35 y 40 minutos (Líneas 2, 4 y 8) desde o hasta Renfe.

Por otro lado, Torrent considera que los turistas de congresos están acostumbrados a trayectos y tiempos muy superiores que los que pueden darse en Córdoba cuando los eventos se celebran en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

La mejora de la accesibilidad del Centro de Ferias pasa no sólo por las líneas de autobuses de Aucorsa, sino también por la construción de un apeadero de trenes. Las vías ferroviarias pasan justo al lado del edificio, pero no existe parada y esa ha sido desde hace años una reivndicación municipal. El Gobierno central, responsable de esa infraestructura a través de Adif, no tiene pensado hacer esa nueva estación en su planificación actual.

Aparcamientos

Tampoco ve oportuno la primera teniente de alcalde mejorar los aparcamientos del enclave. El propio Centro de Ferias tiene 637 plazas subterráneas, pero los espacios para estacionamiento del Parque Joyero son muy limitados. Pueden ser suficientes para eventos de congresos que concentran a cientos de personas, pero habrá que ver la respuesta ante ferias o eventos que atraen a miles de visitantes no especializados como Intercaza o la Feria de los Municipios.

A lo largo de este año 2023, el Centro de Ferias recibirá a 20.000 visitantes, de acuerdo con los datos ofrecidos por Torrent, la mayoría concentrados en el último cuatrimestre del año. Para el año que viene está prevista, de momento, la organización de más del doble de encuentros.