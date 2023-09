«Es importante contar con más socios para sumar apoyos»

¿En qué situación económica se encuentra actualmente la asociación Alzhéimer Córdoba, después de los momentos de dificultad que se conocieron el pasado año?

El año pasado estábamos en una situación de reestructuración y con una situación de insolvencia que estaba en el juzgado de lo mercantil, ya que la asociación presentaba un déficit de 236.000 euros. En 2022 asumió la presidencia Alfonso Gallego, que se comprometió a que en un año trataría de revertir la situación. En estos momentos podemos decir que cuando ha pasado menos de un año se ha levantado la insolvencia por parte del juzgado de lo mercantil y que en este 2023 ya no va a haber pérdidas. Esto no quiere decir que la asociación esté boyante ni mucho menos. El gran problema de muchas asociaciones como la nuestra es que la asociación San Rafael de Alzhéimer de Córdoba acometió en su día las obras de construcción del edificio donde presta servicios a la población con alzhéimer y otras demencias sobre un suelo que es municipal, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Córdoba a la asociación. Eso implica que lo construido en ese suelo no es de la asociación, mientras el suelo no sea suyo, y eso complica obtener una financiación adicional, refinanciar la deuda o ampliarla con las entidades bancarias. A la asociación le cuesta más la infraestructura para dar un servicio que dar el servicio en sí mismo. Y eso implica que tiene un gran coste amortizar una inversión en un suelo que no es tuyo. Nos gustaría que el Ayuntamiento busque una fórmula para que podamos contar con ese suelo y que la asociación pueda disponer del inmueble para así poder trabajar mejor con los bancos.