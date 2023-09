La hostelería espera un buen otoño, pero aún lejos de las cifras de la prepandemia

El sector del turismo y la hostelería de Córdoba se prepara para afrontar un otoño que promete ser bueno en cuanto al número de visitantes. Hay optimismo en todo el país y eso se refleja también entre los empresarios cordobeses, aunque rebajan un punto el tono. Manuel Fragero, presidente de la patronal la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), cree que los próximos meses serán relativamente buenos, pero aún no se alcanzarán las cifras previas a la pandemia del covid-19, cuando el turismo experimentaba un crecimiento constante. Cree que se parecerá más a las cifras registradas en el año 2017, por lo que aún tendrá que pasar un tiempo hasta la recuperación completa de la actividad.

El principal lastre de los hoteles cordobeses para el próximo otoño es un verano que ha sido peor de lo esperado, y «en agosto ha caído más que en julio». «El verano no ha ido bien y las cuentas vienen lastradas por eso», aclara Fragero.

Datos de julio

Los datos del mes de julio dan una subida de ocupación del 5,7 por ciento, «lo cual ha mejorado, pero no hemos llegado a lo que había en el año 2019; ahora mismo tenemos un 2,7 por ciento menos de ocupación», apunta el portavoz de los empresarios de la hostelería cordobesa. Otros datos que aporta Fragero para realizar su balance son un 39,72 por ciento de ocupación de habitaciones en julio, un porcentaje bajo, ya que estamos en temporada baja en Córdoba. En cuanto a los precios, el precio medio ha sido de 58,84 euros, con una bajada del 0,8 por ciento.

Un aspecto positivo de cara al otoño que puede ayudar a la recuperación completa es la llegada de grandes congresos y eventos a la ciudad, después de años de sequía debido a la ausencia de un espacio adecuado para la celebración de estos encuentros, que suelen concentrar a personas de un alto poder adquisitivo. Ahora, Córdoba dispone de dos centros modernos: el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, cuyas obras la Junta ha terminado recientemente; y el Centro de Ferias y Congresos del Parque Joyero, que abrió sus puertas con un acto organizado por Diario CÓRDOBA en octubre de 2022 tras años de espera.

Para Fragero, «Córdoba se ha posicionado bien en el sector de los congresos». «El Palacio de Congresos tiene una ubicación privilegiada, mientras que el Centro de Ferias entendemos que es un gran escaparate para todo el sector económico de la ciudad que podrá hacer ferias de muestras por fin», señala. En resumen, los empresarios de hospedaje esperan, «al menos, igualar lo que tuvimos el año pasado, que se sigan vendiendo las habitaciones y que de noviembre a febrero no haya una bajada drástica. Se trata de aguantar la temporada baja».

En la restauración, que tanto aporta a la imagen de la ciudad, los bares y restaurantes ven con preocupación la escalada de los precios de las materias primas, que no pueden trasladarse en su totalidad al ticket para no asustar a los clientes. En gran medida, los empresarios han tenido que asumir esa subida, según cuenta el presidente de las asociación Hostecor, Sergio Rodríguez. Pone como ejemplo de la mala situación el precio de los ingredientes para elaborar un salmorejo, que han subido un 41% en un año. «Nosotros no podemos subir el precio de un plato de salmorejo un 20%», afirma.

La patronal espera que las ventas suban durante este otoño gracias a la llegada de más visitantes y a la celebración de eventos, pero no lo harán las ganancias debido precisamente a ese alza en los precios. El crecimiento del sector será inferior al del año pasado, o eso espera Hostecor, pero ello se debe a que 2022 «fue un año muy bueno», en palabras de Rodríguez, gracias a la celebración de actividades que se habían suspendido durante la pandemia, como las bodas o las cenas de empresas y de amigos.

Otra cuestión es la climatología. Si llueve demasiado, aunque es necesario para los pantanos y el sector agroganadero, se resentirán las visitas y las ventas.