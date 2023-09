El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se ha dirigido al gobierno local para que se dé "prioridad a la finalización de las actuaciones incluidas en la financiación europea Edusi" y que, a falta de tres meses y medio para que esté concluido su plazo de ejecución, presenta "incertidumbres en una decena de las obras y programas incluidos y que siguen sin desarrollarse o están aún en proceso de contratación". En el anterior mandato se adoptaron diversas decisiones que supusieron cambios en las actuaciones incluidas en estos fondos, "generando confusión sobre cuáles son los que finalmente hay que justificar el primer trimestre de 2024", informa el CMC en una nota de prensa.

Son varios los proyectos socioeconómicos que debe desarrollar el Imdeec (para jóvenes o zonas desfavorecidas) o Servicios Sociales (cocina de la Foggara o Centro de Emergencia Habitacional, por ejemplo) que ha "costado contratar y que ahora no sabemos si se van a poner en funcionamiento a tiempo". También hay proyectos de modernización digital que "aún no están funcionando (como un call center varias veces anunciado, por ejemplo) y que no sabemos si lo podrá hacer en este final de año". Por otro lado, proyectos de obras de carácter medioambiental se han ido relegando, como las vías verdes que iban a ir hasta Santa Cruz, a conectar con la Vía Verde la Campiña y, últimamente, la primera fase de la que debe ir a Cerro Muriano, "hasta dejarlos sin financiación Edusi y sin que sepamos exactamente por cuáles se ha sustituido", denuncia el CMC.

Igualmente, "se llegó a afirmar que el parque a crear en el entorno de la Ronda de Poniente, entre Miralbaida y el Parque Figueroa se iba a incluir para su aprobación", pero que a estas alturas "ni siquiera cuenta con proyecto aprobado", por lo que su contratación antes de final de año es "imposible". Por otra parte, ya es "prácticamente imposible" ejecutar la ampliación de carriles bici, pues solo se ha realizado el del Balcón del Guadalquivir, habiéndose desechado el del Puente de San Rafael y restando dos más; o "se ha renunciado, por informe negativo de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía", a la instalación de paneles solares en Capitulares. En la misma nebulosa está la habilitación de un equipamiento en la plaza de San Agustín, del que nada se sabe.

En definitiva, "una veintena de proyectos que ya no sabemos si están dentro o fuera de la estrategia Edusi, si han sido sustituidos por otros o en qué grado de ejecución se encuentran. La comisión social de seguimiento debe reunirse una vez cada seis meses y la última vez que lo hizo fue a finales de 2022, por lo que es necesaria su convocatoria y que se haga un último esfuerzo para que no se pierdan fondos europeos para proyectos tan señalados", finaliza la nota del CMC.