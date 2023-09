Servicios Sociales aún no ha decidido cómo gestionar el centro de emergencia habitacional de Córdoba

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba aún no ha decidido cómo será la futura gestión del centro de emergencia habitacional, un proyecto que colea desde el mandato de la socialista Isabel Ambrosio y que aún no ha logrado abrir sus puertas. La concejala responsable de su puesta en marcha, Eva Contador, explica que esa decisión no está aún tomada, aunque sí descarta que la apertura se haga con personal municipal, algo que entienden es completamente inviable.

Descartada la fórmula pública de explotación de un edificio ubicado en el antiguo hospital militar que tiene como objetivo dar respuesta a necesidades puntuales de vivienda a familias que hayan sufrido un siniestro o un desahucio, la idea que baraja el Ayuntamiento es la cesión del inmueble a terceros --sea una empresa o una entidad del tercer sector-- para que sean quienes lo gestionen. Además, están también por determinar todavía las normas de usos que tendrá el equipamiento, así como las relativas al acceso a sus prestaciones. Finalizan las obras del centro de emergencia habitacional del antiguo hospital militar Todas estas cuestiones están pendientes aún a pesar de que, como decimos, el centro de emergencia habitacional es un proyecto con solera en la historia administrativa municipal. Obras concluidas en julio Las obras del centro concluyeron por fin a finales del mes de julio, después de varias ampliaciones de plazo concedidas a la empresa adjudicataria del proyecto, Avanza Solutions & Proyects. La delegada Eva Contador también informó ayer de que ya se había sacado a licitación por lotes el mobiliario que equipará el centro de emergencia, si bien uno de esos lotes había quedado desierto y debía licitarse de nuevo. En todo caso, la delegación confía en que el edificio quede completamente equipado para finales de este año, cuando emprenderían --no antes-- la tarea de dilucidar cuál sería el mejor modelo para su gestión. Un proyecto con solera El centro de emergencia habitacional ha sufrido varios contratiempos desde que se paralizasen las obras. De hecho, la terminación no fue concedida a la actual adjudicataria hasta marzo de 2022 por un importe de licitación de 538.311,31 euros (impuestos incluidos), financiados en su mayor parte con cargo a la estrategia Edusi. Esos trabajos de finalización comenzaron en octubre de ese año y la previsión era que duraran cinco meses, es decir, que tenían que haber estado acabados en febrero de este año. Sin embargo, la empresa solicitó varias ampliaciones de plazo, así como una modificación del contrato porque el edificio presentaba peores condiciones de lo que parecía en un principio. Una vez se ponga en funcionamiento el centro de emergencia habitacional en el antiguo hospital militar, las instalaciones darán cabida a 15 apartamentos con capacidad para dos o tres camas, excepto uno que es individual, con un despacho de Servicios Sociales, una sala de usos múltiples, una sala de estar y trasteros. En este centro se prevé acoger a familias que necesiten un lugar donde alojar se después de un desahucio o un siniestro.