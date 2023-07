El observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba ha registrado este martes una temperatura máxima, a las 19.30 horas, de 41,4 grados, después de los 43.9 que hubo en la jornada del lunes. Del aviso rojo que hubo el primer día de la semana se ha pasado al aviso naranja de esta jornada, por temperaturas máximas de más de 40 grados, que han dejado en Montoro el valor más alto de la provincia, 41,5 grados. En aviso naranja va a continuar la campiña cordobesa hasta este jueves, mientras que el resto de la provincia baja a amarillo, por máximas que se situarán entre los 38 y 40 grados.

Este martes la temperatura más alta del país se ha contabilizado en Alicante, 42,8 grados, mientras que en Andalucía el valor más elevado se ha dado en la base aérea de Granada, donde se han soportado 42.4 grados.

Calurosas previsiones

Las previsiones que se esperan para los próximos días no son nada halagüeñas, ya que la máxima en Córdoba capital no sólo es que no vaya a bajar de los 40 grados, es que se contemplan 42 grados hoy y mañana; 41, el viernes; 40, el sábado; 41, el domingo, pero es que el lunes 17 de julio vuelve a haber una estimación de 45 grados, por lo que, a no ser que cambie, volvería el aviso rojo por altas temperaturas a la ciudad.

Demasiadas noches tropicales

Y si el calor extremo se hace poco llevadero durante el día, las noches tropicales seguirán acompañando a los cordobeses también durante las próximas jornadas. Hoy, la mínima estaba fijada en 22 grados, el mismo valor que mañana, mientras que el viernes están previstos 21 grados, al igual que el sábado y domingo. Para el lunes, la mínima será mucho más superior, llegando a 23 grados.

Y esta previsión llega después de que la madrugada de este martes fuera bastante sofocante, ya que a las altas temperaturas se une la calima que también se ha hecho presente junto a la masa de aire cálido llegada desde el continente africano. La mínima de este martes no se ha registrado por parte de la Aemet en Córdoba hasta las 6.50 horas y ha sido de de 24,6 grados. Pero antes, el termómetro ha marcado 30,1 grados a la 1.00; 29 grados, a las 3.00 y 26,1 grados, a las 5.00 de la mañana, lo que está complicando mucho el descanso a los cordobeses en estos días.