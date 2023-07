Córdoba capital se va a librar este verano de los cortes en el suministro de agua para el consumo humano, a pesar de la grave situación de sequía. El presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Jesús Coca, ha expuesto este lunes que en la ciudad continúa estando garantizado el suministro de agua potable para los próximos dos años.

Sin embargo, Jesús Coca ha indicado que, al haber bajado la capacidad de embalse del Guadalmellato (que es el que abastace a la capital) de los 53 hectómetros cúbicos durante dos meses seguidos, el protocolo establecido por esta empresa municipal activa automáticamente la situación de alerta, que conlleva una serie de medidas con las que Emacsa y la Empresa Municpal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) persiguen reducir un 5% el gasto de agua en la ciudad, teniendo en cuenta la grave situación derivada de las pocas lluvias que se registran últimamente. "Sabíamos que esto iba a pasar, porque era evidente que desde las ultimas lluvias de mayo, era compilcado que el embalse creciera en capacidad", ha resaltado el presidente de esta empresa municipal.

Medidas para reducir el consumo

Entre estas medidas para la contención del consumo de agua están la reducción de la lámina de agua de las fuentes para consumo humano y las ornamentales, así como disminuir hasta un 50% el gasto de agua para baldeo de calles y la activación de una campaña de concienciación entre la población para que los cordobeses contribuyan a consumir menos agua en sus domicilios, con gestos tan sencillos como no dejar correr el agua mientras se lava uno los dientes o rebajar la cantidad que se usa en la ducha, entre otras.

"El agua es un bien escaso y tenemos que ayudar a que se conserve, teniendo en cuenta que ya se están produciendo cortes de agua en toda España y que en Córdoba capital somos aún afortunados de no estar en esta situación, lo que no impide que ayudemos para que la situación de falta de agua no se agrave", ha manifestado el presidente de Emacsa. "Vamos a estar vigilando el índice de capacidad del Guadalmellato, monitorizamos diariamente su estado para saber cuál es la situación al momento del mismo", ha apuntado.

Un agua con sabor diferente

Por otro lado, Jesús Coca ha hecho referencia a que el agua que los cordobeses están consumiendo estos momentos puede saber diferente, por el hecho de que se trata de agua procedente no sólo del embalse del Guadalmellato, sino también del de Navallana. "Puede ser diferente por una cuestión de salinidad y de modificación en cuanto alos niveles de cloro y puede ser que alguien lo note", ha manifestado. Sobre este tema, ha precisado que el agua potable que se consume en la capital se nutre de estos dos embalses y luego es tratada en la estación de agua potable de Villa Azul.

Córdoba, de las ciudades donde menos agua se pierde

En esta rueda de prensa, Jesús Coca ha asegurado que esta empresa municipal ha logrado que en los últimos años la perdida de agua en las redes de suministro sea prácticamente técnica, promedio que ronda el 6%, siendo el de la ciudad de algo menos del 10%, cuando los datos de otras empresas de agua llegan hasta el 25% de fugas. Coca ha subrayado que esto ha sido posible gracias a la renovación en un 96% de las redes de suministro en la ciudad.