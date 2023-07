Protegida del calor con cuidados y amor

Uno de los grupos que mayor riesgo presenta frente al calor es el de las personas mayores de 65 años, entre las que se encuentran quienes sufren alguna demencia o enfermedad degenerativa que les obliga a permanecer habitualmente en sus domicilios. Josefa Arjona tiene casi 91 años y padece desde hace mucho una demencia. Sus hijas Mercedes y Rafi no se separan de ella ni de día ni de noche, siempre pendientes de lo que su madre pueda necesitar. Con la llegada del verano y del calor a Josefa le cuesta más de lo habitual comer y, con el visto bueno del geriatra José María Jiménez Páez, que visita con asiduidad a esta vecina de la avenida Carlos III, Mercedes y Rafi han adaptado la dieta a lo que ahora mismo parece venirle mejor a su progenitora. Estas dos cuidadoras saben muy bien cómo tener la casa bien ventilada y con la temperatura adecuada, aunque haya ola de calor, para el mayor bienestar de Josefa y se esfuerzan a diario para que su madre siempre esté bien hidratada, sobre todo en estos días de tan altas temperaturas. Rafi no mide el tiempo que emplea en dar de comer o de beber a su madre, ya que lo importante es que a ésta no le falte lo que necesita. Además, su madre siempre está vestida con prendas frescas y que transpiren y es aseada y refrescada a diario varias veces por sus hijas, cada vez que lo necesita.

Rafi y Mercedes cuentan con el apoyo de las enfermeras del centro de salud Manuel Barragán cuando lo requieren y también con el de la enfermera gestora de casos Victoria Navas. Con asiduidad estas enfermeras llaman a Rafi y Mercedes por teléfono para conocer el estado de Josefa y para saber si necesitan jeringuillas para la alimentación u otro recurso. Además, estas profesionales de enfermería aprovechan también las llamadas o las visitas domiciliarias para recordar a esta familia los consejos preventivos frente a las altas temperaturas. Rafi también es paciente de riesgo. Sufre una patología respiratoria, que la obliga a usar una máquina de oxígeno. Sin embargo, ello no impide que entre ella y su hermana Mercedes se repartan cuidados y tareas del hogar para que ni el frío ni el calor sea obstáculo para que su madre se encuentre siempre lo mejor posible.