«Hemos conseguido financiación para fabricar un nuevo tratamiento CAR-T»

Concha Herrera, jefa del servicio de Hematología y directora de la Unidad de Terapia Celular del hospital universitario Reina Sofía, además de responsable del grupo de investigación Terapia Celular del Imibic, acaba de hacer historia al convertirse en la segunda mujer que ingresa como académica de número en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Esta institución es la más antigua sobre esta ciencia existente en el mundo, con 323 años de antigüedad. Hasta la llegada de Herrera a la academia, la entidad contaba con 41 académicos de número, 40 hombres y una sola mujer, ocupando esta doctora del Reina Sofía la plaza de Hematología que llevaba vacante en la institución desde hace cuatro décadas. El objetivo de esta hematóloga cada día es seguir trabajando para la cura o mejora de la calidad de vida de un mayor número de pacientes y, entre sus nuevos retos, está poder lograr en los próximos años, junto con su equipo, un innovador tratamiento CAR-T contra determinadas leucemias y linfomas, así como contribuir a que el sistema sanitario público de Andalucía cuente con un primer Plan Andaluz de Terapias Avanzadas.

Recientemente se ha convertido en la segunda mujer que ingresa en la Real Academia de Medicina de Sevilla como académica de número. ¿Cómo recibió la noticia y qué ha supuesto para usted el nombramiento?

Conocía mi candidatura porque es necesario que tres académicos de número propongan al candidato y éste lo acepte. Fui propuesta por tres académicos que habían sido profesores míos, los catedráticos de la UCO Carlos Pera, Pedro Sánchez Guijo y José Peña, y acepté el nombramiento en caso de ser elegida, como o así fue. Es un reconocimiento muy importante, porque esta academia es la más antigua de Europa y del mundo. Es una institución muy prestigiosa, que tiene por finalidad defender los valores de la medicina. Además, he venido a cubrir la vacante de Hematología, que llevaba sin ocuparse 40 años.

La feminización de la medicina es un hecho. Sin embargo, ¿cree que sigue sin plasmarse esta tendencia a la hora de que las mujeres ocupen puestos destacados?

Sí, está claro que aún queda mucho por hacer.

La Unidad de Terapia Celular del Reina Sofía comenzó a trabajar de forma individualizada hace 15 años. ¿Qué balance realiza de la actividad efectuada hasta ahora?

La unidad ha supuesto una aportación muy importante para el hospital. Ha permitido hasta ahora tratar a centenares de pacientes y dotar al hospital de una infraestructura para terapia génica celular e ingeniería tisular (de tejidos), lo que permite que estemos adaptados a las más avanzadas formas de investigar y de tratar.

¿Qué lugar estima que ocupa el Reina Sofía en terapia celular?

En Andalucía, el Reina Sofía y el hospital Virgen del Rocío de Sevilla somos centros capacitados para fabricar CAR-T. Aunque la región ha perdido algo de liderazgo, el Reina Sofía puede estar entre los 10 y 12 mejores centros en terapia celular del país.

Contando con la Unidad de Terapia Celular, ¿en qué ensayos clínicos han participado en los últimos quince años?

Hemos formado parte de ensayos clínicos en el ámbito de la cardiología, que permiten la regeneración de tejido dañado por determinados problemas cardiacos. También en otro estudio, que se encuentra en fase 3, sobre el uso de células madre para fabricar vasos sanguíneos, destinados a determinados pacientes diabéticos con graves problemas circulatorios, y así evitar complicaciones y posibles amputaciones a estos enfermos. Por otro lado, en el terreno de la neurología, se terminó el reclutamiento para un ensayo clínico multicéntrico, en el que participan también investigadores del hospital Virgen Macarena de Sevilla y Regional de Málaga. En el Reina Sofía nos hemos encargado de fabricar células, a partir de células madre mesenquimales extraídas de la médula ósea de los propios pacientes, con el objetivo de administrar a los candidatos seleccionados estas células cultivadas en nuestras salas blancas para tratar de reducir la progresión de la esclerosis en estos enfermos, cuya enfermedad no está aún muy avanzada. Además, en 2022 acabó nuestra participación en un interesante ensayo clínico multicéntrico, liderado por especialistas en Neurología del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que muestra los esperanzadores resultados de la infusión de células madre a pacientes que han sufrido un ictus discapacitante moderado o grave, en la primera semana de haber padecido este episodio. En el Reina Sofía nos encargamos de fabricar estas células madre autólogas (obtenidas de los propios pacientes). Las conclusiones de este estudio, que avalan además la seguridad del tratamiento, se han publicado en la revista científica The Lancet Neurology, que es la de mayor impacto mundial en Neurología.

En marzo fue propuesta por la Consejería de Salud de la Junta para diseñar el Plan Andaluz de Terapias Avanzadas del sistema sanitario público andaluz. ¿Qué se persigue con esta iniciativa?

La Consejería de Salud cuenta con una serie de planes y estrategias, pero no existía este plan y me ofrecieron coordinarlo. Acepté porque sé que es necesario y estoy muy contenta con poner este plan en marcha para conseguir un papel de liderazgo de Andalucía en terapias avanzadas. La comunidad contó con un liderazgo mayor en este ámbito hace unos años que el que tiene ahora, pues ahora nos superan Cataluña, País Vasco y Madrid, y, por tanto, se trata de recuperar el liderazgo en terapias avanzadas, ya que es importante hacer llegar a los pacientes la investigación clínica. Tenemos en la región muchas salas blancas y a un elevado número de profesionales trabajando en este terreno y lo que debemos hacer es ordenar los recursos, potenciarlos y generar sinergias, contando también con la industria privada para obtener estas terapias, cuya finalidad es ser usadas como un medicamento. Para ello, me he dotado de un grupo de expertos asesores para hacer el plan. Cuento con 25 profesionales de muchas disciplinas (investigadores básicos, clínicos, miembros de los servicios centrales del SAS y también expertos que forman parte de otros planes y estrategias transversales, como la de humanización o investigación). Esperamos contar con este plan para el próximo año.

En junio del pasado año el Ministerio de Sanidad autorizaba al hospital Reina Sofía para que pudiese usar medicamentos CAR-T que se emplean para el tratamiento de ciertos linfomas y leucemias. ¿Cuántos pacientes del Reina Sofía se han beneficiado hasta el momento de los CAR-T y qué ventaja aporta poder contar con dicho tratamiento en Córdoba?

Hemos tratado a cinco pacientes desde que empezamos a usar este tratamiento en diciembre. Son pacientes que están gravemente enfermos y que, en el momento de la infusión de las células CAR-T, se encuentran en situación de recaída abierta de la enfermedad. Por eso, es mejor administrarles el tratamiento en el centro más próximo. Cuando Sanidad incluyó al Reina Sofía para poder administrar este tratamiento, no lo hizo pensando en que se beneficiará sólo un paciente al mes, que es el ritmo medio que llevamos actualmente, sino pensando en el gran volumen de enfermos que se van a poder tratar con las nuevas indicaciones, aprobadas ya por la Agencia Europea del Medicamento y por la de Estados Unidos, aunque queda en España la fijación del precio por parte de la comisión interministerial. Sería muy positivo que se redujeran los plazos en España para la fijación de ese precio, ya que mientras no se marca, no se pueden usar estos nuevos tratamientos, que están ofreciendo resultados muy buenos frente al mieloma, entre otras patologías.

¿Qué otros nuevos tratamientos ha incorporado recientemente el Reina Sofía para el abordaje de leucemias, linfomas y otro tipo de enfermedades hematológicas?

Precisamente, mi discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla hacía referencia a los nuevos tratamientos que han surgido en el siglo XXI. Son nuevas terapias dirigidas a dianas moleculares e inmunoterapia, que están sustituyendo a la quimioterapia tradicional del siglo XX, consiguiendo mejores resultados. Estamos tratando leucemias crónicas sin quimioterapia y, aunque en las agudas sí se necesita quimio, las nuevas terapias son un buen complemento, a la vez que eficaces y menos tóxicas.

¿En qué otras investigaciones participa en la actualidad?

Mi grupo ha conseguido 1.300.000 euros de financiación del Instituto de Salud Carlos III para fabricar un nuevo tratamiento CAR-T en nuestra sala de terapia génica. El siguiente paso es poder contar con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos, que debe validar el proceso de producción, con el objetivo de que para 2024 podamos empezar a reclutar pacientes. Este tratamiento CAR-T persigue ser una mejora de uno impulsado por el hospital Clinic de Barcelona para el tratamiento de determinados linfomas y leucemias. El centro de Genómica e Investigación Oncológica de Granada (Genyo) realizó la modificación y ahora el nuevo CAR-T ha pasado de llamarse ARI, nombre que tenía en el Clinic, a Awari, que es la denominación puesta por Genyo. Los resultados que se han apreciado en ratones son espectaculares y estamos muy contentos. Por otro lado, vamos a colaborar también en la investigación, coordinada por el bioquímico del Imibic Javier Caballero, para lograr una innovadora inmunoterapia contra un tipo de tumor cerebral, el glioblastoma multiforme. Para ello, diseñaremos y elaboraremos un nuevo modelo de linfocitos T, genéticamente modificados, capaces de reconocer células de glioblastoma multiforme (GBM) con el objetivo de acabar con el tumor. Por otro lado, muy preliminar y en fase preclínica, junto con investigadores también de Genyo, tenemos otro proyecto financiado, en fase aún de estudio en ratones, para abordar la leucemia que no cuenta con un tratamiento CAR-T, la aguda mieloblástica.

Desde el primer trasplante de médula ósea en el hospital Reina Sofía hace 42 años, ¿qué adelantos se han conseguido en este ámbito?

Ha habido muchos avances. En estos momentos, existen patologías que antes trasplantábamos y que ahora no requieren de injerto, sino que el paciente se tome unas pastillas. En la actualidad prácticamente no hay paciente candidato a trasplante sin donante, porque hemos aprendido a hacer trasplantes de donantes no idénticos. Antes el donante emparentado siempre tenía que ser un hermano, pero ahora vale también que un padre o una madre sea el donante de su hijo o que un hijo lo sea para sus padres. Además, hemos avanzado mucho en los donantes no emparentados y ha aumentado mucho la supervivencia al trasplante porque se han reducido las complicaciones del procedimiento, incluso haciéndose ya trasplantes a pacientes cada vez más mayores, de hasta 70 años. Por su parte, los trasplantes autólogos los realizamos de forma domiciliaria en un 90% de los casos, contando para ello con dos pisos cedidos para este fin, uno por la AECC y otro por la hermandad del Vía Crucis.