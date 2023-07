El suceso rozó la tragedia para finalmente quedar en un terrible susto. Un niño de siete años casi se ahoga en el fondo de la piscina de su urbanización, en Córdoba, cuando fue succionado por la depuradora. Un suceso que la madre vivió como una auténtica "pesadilla" según ha contado en el programa Ya es mediodía, de Telecinco.

El programa ha hablado con Rosa Ortiz, la madre del pequeño, que ha explicado como el niño tuvo que ser arrancado, literalmente, del fondo de la piscina. Los vecinos lograron salvarlo a tiempo y, en ese sentido, la intervención de un médico estre estos resultó fundamental.

Un gran hematoma en el cuerpo del pequeño

La succión provocó al niño marcas en su cuerpo, un gran hematoma que ya se le está quitando, “lo que le quedan son los arañazos de piel arrancada y hay que cuidárselo”, ha señalado la madre.

Este caso no es el primero del que se tiene noticia este verano, por lo que, en su intervención en Telecinco, la madre de este pequeño de Córdoba hapedido "que esto no se quede en otro accidente. Esto no debería haber pasado. Tiene que existir una normativa que lo controle".

La familia ha puesto el caso en manos de un abogado

Además, la madre del pequeño ha querido compartir en sus redes sociales lo sucedido, como forma de llamar la atención sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad en las piscinas.

Rosa Ortiz insiste a través de su perfil en Facebook que su intención es conseguir "que se sepa que estas cosas pueden pasar con más facilidad de la que pensamos, aún estando presentes y pendientes los adultos; que debería haber un mecanismo diferente (o adicional) para que no fuera posible esta succión tan fuerte y que fuera obligatorio en todas las piscinas".

La madre del niño señala que han puesto el caso en manos de un abogado y que ya han ido a la piscina dos peritos ayudar a esclarecer lo ocurrido.