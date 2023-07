"Representar a España en Flora es de lo más gratificante"

¿Cómo se adentró en este mundo?

Con 17 o 18 años entré como comercial en el sector de la floriplanta y estuve 12 o 13 años comprando flores y plantas en Sudáfrica, Tailandia, Sudamérica, Holanda y España y vendiendo a floristerías de España. Entonces, conocí perfectamente la materia prima. Al conocerla y al tener esas ganas de crear, sin ir a una escuela, se unieron dos puntos. Su hubiera trabajado 12 años en una ferretería, lo hubiera hecho con tornillos.

¿Tampoco era artista ni se dedicaba al arte?

No, siempre me he interesado, eran mis hobbies pero profesionalmente no me dedicaba a ello. Cuando ya conocí la materia prima perfectamente, ya supe que quería hacerlo. Conocí texturas, colores, formas, variedades y entonces esa materia prima fue lo que impulsó mi arte.

En 2009 la firma comienza su andadura «rompiendo con lo establecido» en la profesión, ¿en qué sentido?

Incorporamos una técnica novedosa en la que el uso del spray de color era imprescindible y, en esa época, nadie usaba el spray de color en sus creaciones. Por ello, fuimos muy criticados en su momento y nos decían: «Pintáis las flores fatal, las flores no se pintan, tienen sus colores naturales...» Y hoy en día un florista no se entiende sin unas tijeras de podar y un spray de color.