Vuelve la normalidad total: primeras visitas al médico sin mascarilla en Córdoba

La eliminación de la obligatoriedad de usar mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias ha sido el último paso para el regreso a la nueva normalidad tras la pandemia de covid y se ha convertido este miércoles en una sorpresa para muchos usuarios de centros de salud en Córdoba, que desconocían la medida publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Valle Delgado, paciente del centro de salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán, ha admitido a este periódico que "no lo sabía" y ha afirmado que a partir de ahora "no la voy a usar, es muy agobiante". En esta línea, a la salida del edificio se ha retirado el cubrebocas con alivio y ha explicado que "tengo algo de alergia y me cuesta la misma vida respirar. Si me muero, me muero", ha concluido.

En una nueva jornada de aviso amarillo por altas temperaturas, Francisca López, otra usuaria de este centro, ha descrito la medida como "una liberación total". Ella ha sido una de las pocas pacientes que este periódico ha podido observar sin el cubreboca y ha detallado que ha dejado de usarlo de manera progresiva, siguiendo las directrices sanitarias. "No he pasado el covid, pero no me da miedo. Tengo todas las vacunas", ha indicado.

Los primeros médicos se las quitan

El director del centro de salud de Poniente, Rafael Ángel Castro, ha confirmado que este miércoles "muchos usuarios desconocían que ya no están obligados a usar la mascarilla". La mañana ha transcurrido sin incidencias en este ambulatorio y "se ha permitido entrar a los pacientes sin mascarilla", ha señalado.

Al comenzar su jornada, todavía no se había publicado esta decisión del consejo de ministros en el BOE. Una vez que se ha difundido, algunos profesionales han optado por dejar la mascarilla en el cajón. Rafael Ángel Castro apunta que la experiencia ha sido similar en otros centros de salud. Ahora se encuentran "esperando las directrices" de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía.

En cuanto al uso de esta medida preventiva, el director del centro de salud de Poniente admite que "da calor y puede dificultar la asistencia o la comunicación, pero debemos ser cautos y aprender de lo vivido. Es una medida eficaz cuando tenemos síntomas respiratorios y es una barrera que puede beneficiar a los que tenemos alrededor. Los ciudadanos nos hemos concienciado y no debemos olvidarlo porque nos ayuda", ha reivindicado. Así, augura que las mascarillas volverán a utilizarse como se hacía antes de la pandemia, en los casos que se estime necesario para prevenir contagios o perjuicios al paciente.

La Junta estudiará si obliga a usarlas

De hecho, el director general de Salud Pública, Jorge del Diego, ha recordado este miércoles que "el hecho de que algo deje de ser obligatorio no significa que deje de ser efectivo. Las mascarillas han funcionado fantásticamente bien para proteger a los más vulnerables".

Este responsable de la Consejería de Salud avanza que continuarán recomendando el uso en servicios como las urgencias (hospitalarias y de atención primaria), en la unidad de cuidados intensivos y con algunos enfermos como los inmunodeprimidos o aquellos que presenten sintomatología respiratoria. Además, valorarán si mantienen la obligatoriedad en estos casos.

Jorge del Diego ha subrayado que "es importante que queden muy claras desde lo más pronto posible nuestras recomendaciones, para que la gente siga teniendo interiorizado que en determinadas circunstancias es recomendable mantener la mascarilla". De este modo, al ser preguntado por la experiencia del primer día, cuando muchos usuarios las han llevado a los centros de salud, ha manifestado que "siempre nos va a parecer bien que la población quiera seguir manteniendo esa etiqueta respiratoria cuando entra a un centro de salud, es una medida de protección y de respeto a los demás si tengo síntomas".

Fepamic destaca "la alegría de usuarios y trabajadores"

Los centros socio sanitarios se encuentran entre las entidades que desde marzo de 2020 pelean en primera línea para ganar la batalla al covid y proteger la salud de sus profesionales y usuarios. A partir de hoy, también podrán dejar de utilizar la mascarilla. Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic (la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba) ha puesto de manifiesto "la alegría de los usuarios y trabajadores" por este nuevo avance, y ha agradecido "su comportamiento ejemplar durante todo este periodo, siendo conscientes de la molestia que ha causado".

En esta línea, la presidenta de Fepamic ha valorado que "siempre han antepuesto la responsabilidad colectiva para garantizar la salud individual de cada uno de nuestros usuarios y trabajadores". También ha avanzado que "seguiremos utilizando las mascarillas en aquellos procesos que han demostrado su utilidad para preservar la salud de todos".

Las residencias de mayores celebran actividades extraordinarias

De otro lado, Patrocinio Wals, la presidenta de Acued (Asociación Cordobesa de Unidades de Estancia Diurna, Residencias y Otras Empresas dedicadas a la Atención de Personas Dependientes) ha reconocido que "llevábamos bastante tiempo esperando la noticia", por lo que este miércoles "ha sido una jornada casi festiva, lo hemos celebrado por todo lo alto".

De este modo, las residencias de mayores asociadas han organizado actividades extraordinarias con motivo de la eliminación de las mascarillas, que "suponían un problema grave de comunicación". Hoy "las sonrisas han vuelto a las residencias, porque detrás de las mascarillas no eran tan evidentes", ha comentado.

Patrocinio Wals ha coincidido en adelantar que en los casos que sea necesario volverán a utilizar esta medida preventiva. En otro orden de cosas, ha llamado la atención sobre la dificultad que tienen estos centros para encontrar médicos y enfermeros, y ha reivindicado que sea "una prioridad de las administracines púbicas que se preste atención sanitaria a las residencias de mayores de la misma forma que a las personas que viven en sus domicilios. Se están dando pasos, pero debemos seguir en esa línea", ha reclamado.

"En los últimos tiempos les costaba"

En cuanto a la experiencia en las farmacias, Ignacio Fernández, titular de Farmacia El Rescatado, ha admitido que "en los últimos tiempos, a los clientes les costaba venir con mascarilla", porque se habían acostumbrado a no llevarla la mayor parte del tiempo. En su opinión, la eliminación de la obligatoriedad ha supuesto "volver a la normalidad definitivamente" y por esto augura que los cubrebocas volverán a utilizarse como se ha hecho tradicionalmente. "Volveremos a lo de toda la vida. Los usarán algunos pacientes como los que tienen alergia o neumonía, los de oncología y los inmunodeprimidos", ha citado a modo de ejemplo.

Ignacio Fernández señala que "está todo el mundo contento" y reconoce que los profesionales se encuentran "más cómodos" sin la mascarilla. Sin embargo, coincide en destacar la importancia de recurrir a ellas cuando la situación lo requiera para velar por la salud de los ciudadanos. En la misma oficina, Clara Maestre, farmacéutica adjunta, ha comentado que "estamos muy raros después de tres años" y ha aludido a la confusión generada con el anuncio realizado la semana pasada, que hizo que los clientes "pensaran que ya no era necesario".