«Trabajaremos para captar más recursos para las peñas»

Tras ser la única candidatura presentada, Juan Serrano prepara ya el terreno para dirigir la Federación de Peñas a partir del próximo 27 de julio, día en el tomará posesión la nueva junta directiva, que incorporará a una mujer en la vicepresidencia.

¿Qué objetivos se marca para los próximos cuatro años?

Principalmente dos cuestiones. Una es mejorar la captación de recursos. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento, queremos mejorar el de la Diputación, que es muy bajo, y pelear el de la Junta, que no existe. Y que esos recursos que lleguen se canalicen y lleguen a las peñas. Tenemos que apoyar un poquito más a las peñas y sus actividades, que van desde verbenas, hacer belenes o actividades culturales, flamencas y deportivas. Hay que lograr incrementar las ayudas y que sean ellas las que lleven realmente el impulso. La segunda, en la que ya estamos trabajando, es mantener reuniones como las que estamos llevando ahora para presentar nuestro programa. Haremos ocho encuentros para llegar al 80 o 90 por ciento de peñas federadas, pero no queremos que estos encuentros acaben el 27 de julio. Queremos que se vayan repitiendo periódicamente, a lo largo del tiempo para que que sean las peñas las que nos digan lo que está bien, lo que está mal, lo que falta, lo que sobra... que no sea la Federación un ente aislado si no que sean las más pequeñas quienes nos vayan marcando el camino principal.

¿Cuál es el estado de salud de las peñas?

Hemos recuperado nuestra actividad y reforzado nuestro papel en la sociedad. Pasamos de un periodo más alejado de la vida social a otro, liderado el presidente saliente Alfonso Morales, en el que las peñas están inmersas en todos los actos que se celebran en Córdoba. Queremos subir ese nivel de participación en todo lo que pasa en Córdoba. La mejoría de la federación la tienen que marcar las peñas en sí.

Y sobre su futuro, ¿existe relevo generacional?

La verdad es que en los últimos dos o tres años se están incorporando a las peñas gente de una media de 40 a 50 años de edad, que en realidad es la savia nueva que nos hace falta, gente de 40, 45 y 50 años, que son gente joven en la sociedad en la que vivimos y que son los que nos tienen que dar impulso en los próximos años. El relevo generacional se está apuntalando. Además se está abriendo el campo y cada vez hay más peñas carnavaleras o peñas cofrades, lideradas por gente joven. Es decir, se está abriendo la tipología que reinaba antes en el mundo de las peñas, algo que nos da amplitud de miras.

Alfonso Morales, de cuya junta directiva usted formó parte, pidió a su sucesor que mantuviera el prestigio y reconocimiento social de la institución, ¿cuáles han sido las claves para elevar el status social de la Federación?

Creo que lo principal es que hay que ir con ganas de defender lo tuyo, pero con humildad. En los últimos tiempos la federación y las peñas se han puesto al servicio de la ciudad y de las instituciones. Durante los años de pandemia, tan dolorosos y perjudiciales para la sociedad, las peñas han sabido ocupar su lugar y cuando la sociedad entera se paró y no se hacía nada, ningún acto en la calle, la federación y sus peñas han mantenido su actividad. La gente comprende ya que somos entes abiertos, que todo el mundo tiene cabida y que estamos dispuestos a echar una mano y a trabajar por nuestra ciudad.

¿Qué diferencias hay entre las peñas de ahora y aquellas del germen de la Federación?

Hay muchas. Cuando empezaron las primeras y luego después cuando arrancó la Federación de Peñas, en el año 64, estábamos inmersos en una posguerra, en una dictadura en la que no se permitían asociaciones de ningún tipo, y ya existían las peñas. Pero eran unas asociaciones más cerradas, y evidentemente sólo compuestas por hombres. Al principio eran culturales, luego más sociales pero siempre herméticas y cerradas a la sociedad en general. En nuestros tiempos, la mujer se ha incorporado perfectamente, y no como acompañante sino como peñista. De hecho hay peñas formadas exclusivamente por mujeres, otras son mixtas, y en muchas la mujer ocupa cargos de dirección. Y sobre todo, las peñas de hoy han abierto su campo de mira y nos encontramos peñas flamencas, deportivas, culturales, sociales, de todo tipo, abriendo sus puertas a la participación de toda la sociedad que no existía antes.

¿Cómo ha evolucionado o en qué se ha notado la incorporación a todos los niveles de la mujer en el mundo de las peñas?

Ha sido uno de los factores claves para su modernización y para alcanzar su reconocimiento actual. En primer lugar, con la incorporación de la mujer se ha cambiado la visión que se tenía. Ya no hay una opinión única. La mirada y la opinión de una mujer sobre los problemas de nuestro entorno no es la misma que la de un hombre. Luego, cuando uno va en conjunto con la mujer va en familia, y eso le da a las peñas una amplitud y la posibilidad de llegar a todos los sitios. No es como antes, cuando el hombre iba solo a los actos en representación de las peñas. Ha sido un camino largo, que empezó a andarse a finales de la década de los 80 y que ahora está totalmente consolidado. Es una incorporación real y a todos los niveles. De hecho, y como primicia, puedo adelantar que en mi junta directiva la vicepresidencia estará ocupada por una mujer.