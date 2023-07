El seguro de los patinetes será obligatorio en Córdoba a partir del 18 de agosto

Los usuarios de patinetes tendrán que empezar a buscar ofertas para asegurar sus vehículos de cara a a la entrada en vigor, a partir del próximo 18 de agosto, de la obligatoriedad de contar con esta póliza para poder circular por las calles de la ciudad. Así lo confirmaron a Diario Córdoba fuentes del Ayuntamiento, que apunta que, pese a ser obligatorio a partir de esta fecha no se sancionará a los usuarios que no cumplan con este requisito. Habrá un plazo de información pública y un periodo de gracia para contratar las pólizas antes de poner sanciones, señalan las mismas fuentes.

Desde el servicio de Movilidad se explica que el 18 de agosto acaba la prórroga de seis meses que el Ayuntamiento dio a su nueva ordenanza, tiempo en el que quería consultar y aclarar ciertas cuestiones legales con la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la competencia municipal para exigir el seguro obligatorio a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), donde se encuadran los patinetes eléctricos, entre otros, así como el uso de casco para los usuarios de este transporte.

La DGT despejó la duda sobre el seguro, que entiende que debe exigirse ante la proliferación de patinetes en las calles y su incidencia en la movilidad. Pero no así sobre la obligatoriedad del casco, que todavía no se exigirá a los usuarios a partir del próximo mes de agosto.

En la respuesta dada por la Dirección General de Tráfico a la consulta municipal sobre la exigencia del seguro y el casco se especifica que en la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se indica que, según el artículo 47, «el conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección».

Plazo de adaptación antes de las sanciones

No obstante, el año pasado, la DGT publicó una instrucción en la que se establece que «su aplicación se retrasa hasta el desarrollo reglamentario por medio de una próxima modificación del Reglamento General de Circulación». Es decir, el Ayuntamiento cordobés no tendrá un argumento legal para sancionar a quienes circulen sin casco hasta que no se actualice la normativa estatal.

Los que sí podrá hacer a partir del 18 de agosto es sancionar a quienes no tengan su patinete asegurado tras, como apuntaron ayer, dar un tiempo prudencial para informar a la población de esta exigencia y para que el cambio, en pleno periodo vacacional, pueda hacerse de forma paulatina antes de empezar los procedimientos sancionadores.

Desde el Ayuntamiento se aclara que esta potestad sacionadora ya viene reflejada en la nueva ordenanza de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible, que entró en vigor el pasado febrero, donde se regulan aspecto como la distancia que tienen que mantener los usuarios respecto a los peatones o en qué zonas y espacios está prohibida su circulación.