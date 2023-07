Ningún miembro de la familia se queda atrás

Las familias multiespecie viajan al completo y disfrutan de unos días de vacaciones con todos sus miembros. Playas para perros, campings y establecimientos en los que puedan entrar los animales se convierten en imprescindibles para los dueños de Tayson, India o Indo.

Alba y Dani, por ejemplo, decidieron el verano pasado no dejar a su pequeño Tayson en casa y planearon sus vacaciones a la Costa Brava con él. No renunciaron a ningún plan y este aventurero pisó multitud de playas e incluso navegó en una lancha por el mar. «Se porta muy bien, es muy emocionante ya que con tantos olores y tantos perritos está en el paraíso», cuenta Alba, quien añade que a Tayson «le gusta el agua pero no las olas. Es fan de correr por la pelota pero le cuesta traerla de nuevo a ti». Además de este viaje, esta joven familia ha hecho multitud de escapadas de fin de semana con él desde muy pequeño, lo que hace que el can esté muy acostumbrado y se comporte en esos entornos.

India también ha acompañado a sus dueños a distintos puntos de Andalucía a casas rurales, viajes a la Alpujarra y a su lugar de vacaciones habitual, el Camping Marbella Playa, en el que aceptan mascotas. «Se porta estupendamente en el coche y en la playa y nos encanta viajar con ella, se lo pasa súper bien», cuenta su dueña, Ana Tienda. «La verdad es que nos la hemos llevado a muchos sitios y súper bien. El último viaje fue a una casa-cueva en Granada en la que la acogieron súper bien y no tuvimos que pagar de más por ella», comenta.

Cristina de los Ríos también pasó sus pasadas vacaciones con su perro, Indo. «Siempre que puedo me lo intento llevar porque dejarlo en una guardería para él es un poco malo porque nos echa de menos y le cuesta relacionarse con otros perros», señala la joven. A pesar de ello, asegura que «a la hora de buscar un apartamento es muy difícil porque no en todos te dejan llevar mascota y en los que te dejan son más caros». Desde su experiencia cree que «lo tenemos muy complicado las personas que tenemos mascota y todavía se tiene que avanzar mucho para adaptar los lugares a ello».