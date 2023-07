Sudoku resuelto: el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, deja la calculadora tras semanas de intensa gimnasia mental. Salvador Fuentes ya tiene el bastón, vara o manípulo de mando de la Diputación (que es igual de feo que el del Ayuntamiento, sea dicho de paso) y reinará en el Palacio de la Merced como lo hizo en los últimos 8 años Antonio Ruiz. Bueno, mejor, porque lo hará solo y sorteando de entrada el engorro de los pactos (que se lo digan si no a María Guardiola).

El edificio por antonomasia del trampantojo en Córdoba acogió una ceremonia de investidura que no fue si no un juego especular y óptico. Como en la famosa ilustración en la que unos ven a una mujer joven y otros, a una anciana; o aquella otra en la que algunos ven una copa negra y otros, dos rostros de perfil blancos que se miran. Así, en la imagen de la crónica unos verán a un Salvador Fuentes pensativo --la crisis del agua en el norte de la provincia no es para menos por muy fuerte que llegue el palmeño al gobierno provincial--, y otros, a un Andrés Lorite evanescente. Es cuestión, como decimos, de óptica y de perspectiva, porque un día el sudoku cae del revés y la joven es una copa que coge la anciana y se la bebe en presencia de dos señores de perfil. La política, ya ven, es pura fantasía.

En el Ayuntamiento, mientras tanto, sin el empaque que da un convento para las ceremonias (mira como el Rey de Jordania organizó la cumbre de Áqaba en Colón y no en el hotel de 3 estrellas de Capitulares), tuvo lugar el pleno organizativo. El gobierno repartió 15 liberaciones y 28 cargos de confianza entre los grupos municipales. Aunque los concejales no se subieron los sueldos y el punto llegaba pactado al salón de plenos, el grupo municipal de Vox protagonizó su primera performance al abstenerse y faltar al acuerdo previo. El gesto enervó a Miguel Ángel Torrico que al término de la sesión fue a pedirle airado explicaciones a Paula Badanelli, con la que había acordado al parecer el asunto. El grupo de Vox, que por cierto manda a su candidata a las municipales a la Diputación y nombra portavoz municipal a Paula Badanelli en detrimento del presidente de la formación, Rafael Saco, ha conservado, pese al desplante, los tres asesores apalabrados con el PP desde un primer momento. Habrá que ver qué pasa en la Diputación.

En el PSOE, las liberaciones también han provocado movimientos y la primera renuncia de un acta por parte de uno de sus ediles: José Molina, que aspiraba a quedar liberado al 100% al no poder compatibilizar su puesto de funcionario como policía local y la labor política. Se marcha «decepcionado» al no haber logrado un acuerdo con su partido con quien desliza que había llegado a ese acuerdo. Entrará en su lugar la 8 de la lista, Isabel Bernal.

Quienes volverán como cargos directivos son los exconcejales de Ciudadanos María Luisa Gómez y Antonio Álvarez, a quienes el alcalde, José María Bellido, dijo en una entrevista en Radio Córdoba que va a fichar. Eso ocurrirá porque ha pesado más, según explicó, la sintonía personal con ambos y el trabajo del exdelegado de Infraestructuras que la última pifia en esta delegación: haber dejado sin sombras el centro por falta de contrato. Corramos, pues, un tupido toldo.

Hablando por cierto de telas, aunque en el Ayuntamiento tampoco se puede ondear la bandera multicolor (se prohibió en junio del 2020 cualquier enseña que no fueran las oficiales), el miércoles se colgó un cartel por el Día del Orgullo y PP, PSOE y Hacemos exhibieron unidad en favor de los derechos Lgtbiq+. Pese al consenso hubo criticas: Antonio Hurtado, el único edil que ha declarado públicamente ser gay, afeó al PP sus pactos con Vox y corrigió al alcalde por haber empleado el término tolerancia: «A mí no me tienen que tolerar ni aguantar, pero sí les pido respeto y libertad», espetó.

Ya en materia electoral, camino del 23J, los socialistas cordobeses más veteranos (desde José Miguel Salinas a José Antonio Ruiz Almenara) han firmado un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez, lo que no deja de ser una especie de pleonasmo y una enmienda a la totalidad a Alfonso Guerra --para él, el problema del PSOE es su candidato--. Sumar, por su parte, ha pedido no resignarse a la victoria del PP, lo que en cierto modo es una forma de reconocer que van regu pero que la moral, como el Alcoyano, hay que mantenerla alta hasta el 23J.