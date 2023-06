La escasez de un fármaco contra el cáncer hace temer a los pacientes cordobeses por su salud

La escasez de un fármaco contra el cáncer está haciendo temer a muchos pacientes cordobeses por su salud y a las farmacias de la provincia por su desabastecimiento ya que prácticamente lo tienen agotado. Se trata de Hydrea unas pastillas fabricadas por Cheplapharm y distribuidas por los Laboratorios Rubio que se toman para combatir enfermedades de la médula ósea, especialmente la policitemia vera (un tipo de cáncer en la sangre), la trombocitemia esencial o algunos tipos de leucemia mieloide crónica y cáncer de cabeza y cuello. La falta de suministro del medicamento --debido a la escasez de aluminio con el que se fabrican los blistex-- está afectando a 40.000 personas de toda España, muchas de ellas de Córdoba.

Ángeles es una de estas cordobesas y la que denuncia el caso a CÓRDOBA preocupada porque ha tenido que interrumpir su medicación desde este sábado --toma 9 pastillas semanales de Hydrea desde hace 7 años-- y no sabe cuándo podrá retomarlo. Padece un cáncer en la sangre que no afecta a la esperanza de vida, siempre y cuando se medique. En este tipo de cánceres la médula ósea genera un número de plaquetas que no es asimilable por el cuerpo, lo que puede provocar coágulos sanguíneos y estos a su vez ictus, derrames o infartos. Hydrea es un compuesto del grupo de medicamentos llamados antimetabolitos y que contiene el principio activo hidroxiurea. Se usa solo, con otros medicamentos contra el cáncer o con la radioterapia para el tratamiento de ciertos tipos de leucemia mieloide crónica y cáncer de cabeza y cuello. Asimismo, está en estudio para el tratamiento de otras afecciones y tipos de cáncer.

Adquisición como medicamento extranjero

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía confirma que hay un problema de desabastecimiento de este fármaco e informa de que la Agencia Española de Medicamentos ha autorizado su adquisición como medicamento extranjero. De hecho se han solicitado 30.000 cajas de este medicamento a Alemania.

Asimismo, las fuentes de Salud indican que los usuarios pueden adquirir su medicación tanto en los servicios de farmacia de los centros hospitalarios, como de distritos sanitarios habilitados como puntos de dispensación de medicación extranjera, si bien algunos de los afectados aseguran que esto tampoco se está pudiendo hacer.

"Ayer llamé al distrito del Castilla del Pino, donde me derivaron en farmacia del Reina Sofía, y me dijeron que no había; se han quedado con mis datos y ya me avisarían", explica angustiada porque en Hematología del hospital ya le han explicado que no hay sustituto para esas pastillas. "Si no lo tomas te suben las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera y, en mi caso con trombocitosis, te puede dar una trombosis".

Los farmaceúticoss, a la espera

Beatriz Montes, responsable del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmaceúticos de Córdoba, confirma que ya no quedan pastillas en las farmacias de la provincia y que la Agencia Española del Medicamento ya les ha comunicado que no está previsto el suministro hasta el 28 de julio del 2023. "Eso quiere decir que al menos hasta una semana después no tendremos el medicamento en las farmacias de Córdoba". No obstante, Montes recuerda que se puede solicitar como medicamento extranjero con una receta y un informe del médico para lo que los afectados pueden dirigirse a su ambulatorio. Sin embargo, de nuevo los afectados puntualizan que tampoco está siendo esto posible. "He acudido ya al centro médico y la médica de cabecera me indicó que no podía hacer nada y me derivó a hematología", dice desesperada Ángeles.