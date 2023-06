El presidente del Parque Joyero, Rafael Ruiz, hizo un repaso por el estado actual de este espacio que aglutina a las empresas más destacadas del sector de la joyería en Córdoba. Ruiz, que señaló que la pandemia no solo se ha superado, sino que se ha «sobrepasado», detalló que en el parque ahora mismo hay 283 empresas, el mayor número de su historia, que aglutinan a un número de empleados que se mueve en una horquilla de entre 1.200 y 1.300. La capacidad de acoger nuevos negocios es ahora mismo de apenas un 10% y los precios de los inmuebles, debido a la alta actividad, ya están empezando a subir.

Por otro lado, el presidente del Parque Joyero habló también de esa falta de conocimiento de la marca Córdoba, pese a la gran producción que aquí se aglutina. «En Córdoba somos conocidos a nivel nacional como el gran taller o la gran fábrica de joyería de España», explicó Ruiz, que reconoció que es «es verdad que no hay una marca de joyería cordobesa reconocida a nivel nacional». «Hay gente que piensa que en Cataluña se fabrica más y es falso, lo que hay son marcas muy conocidas. Eso es una asignatura pendiente y nosotros como empresarios lo hemos intentado, pero o no hemos sabido o no ha sido el momento», admitió, aunque también dejó claro que la clave puede estar en que «hemos encontrado una línea de trabajo que es fabricar para otros, no es que sea más cómoda, pero se invierte en maquinaría y empleo y no tanto en marketing ni en marca».

En este punto, Ruiz insistió en que «no hay en España ninguna empresa ni cadena de distribución que no tenga producto hecho en córdoba o que vengan aquí a fabricar sus modelos» y sí manifestó que dentro del propio sector, las empresas productoras de joyería cordobesas sí son muy conocidas.