El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha expresado este miércoles que espera tener una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en los próximos días para abordar proyectos de ciudad, después de que "se ha comprometido a tener reuniones con los alcaldes de capitales de provincia", de manera que confía en que el Gobierno regional esté "a la altura" de las infraestructuras que demanda la capital.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el primer edil ha citado "las inversiones ya en marcha", como la base logística del Ejército de Tierra, donde "hay un compromiso de cien millones de euros de la Junta", y "luego hay dos proyectos fundamentales para Córdoba que dependen de la Junta", como son la Ronda Norte, que espera que "aparezca en los próximos presupuestos" autonómicos para "culminar el anillo viario interior".

Y el otro proyecto es "en conjunción con el Gobierno de la Nación", como es la Variante Oeste, "que permite que todo el desarrollo logístico que va a haber en Córdoba no estrangule". "Ya no es una ronda interior, sino una ronda externa y tienen que hacerla entre las dos administraciones", ha explicado Bellido, quien ha resaltado que "para Córdoba es fundamental, porque si no se va a ver cómo los camiones de gran tonelaje que afortunadamente van a venir a la ciudad van a pasar demasiado cerca del centro urbano".

Alinearse con la Junta con políticas similares

Entretanto, ha destacado que "es muy positivo que en Andalucía nos alineemos todas las capitales de provincia con el gobierno de la Junta, con políticas similares, que al final van ligadas a la mayor competitividad fiscal, ayudar a las familias, a la moderación y al diálogo", de forma que él está "encantado de que ahora tenga más compañeros alcaldes de capitales de provincia para marcar una misma línea política", algo que "es muy bueno para las ciudades y también para Andalucía", ha apostillado.

Igualmente, ha afirmado que para lograr la mayoría ha "intentado hacer una gestión y un modelo político muy parecido al de Juanma Moreno, alejarnos del sectarismo, de posiciones extremas, hacer un gobierno cercano, moderado y de diálogo, donde hemos buscado acuerdos con todas las fuerzas políticas, todos los agentes económicos y sociales", algo que cree que "ha contribuido mucho a destensar las relaciones en la sociedad y que todos los cordobeses se sientan cómodos dentro de su ciudad, sin sentirse excluidos".

"Y luego hay una parte importante también de gestión, con hitos como el de la base logística, bajando impuestos, haciendo una ciudad más amable para las familias y más verde", ha señalado el regidor, quien ha agregado que "toda esa conjunción de cercanía, moderación, diálogo, gestión y centrándonos en lo importante es lo que los cordobeses al final han valorado para renovar su confianza" en él como alcalde.

Pactos PP-Vox y el 23J

En cuanto a la situación de gobiernos autonómicos pendientes de pactos entre PP y Vox, Bellido ha comentado que "lo importante es trabajar sobre una base programática" y "sobre esa base no hay que cerrarse a acuerdos con ninguna fuerza política, siempre que esté dentro de los límites que nos hemos dado de convivencia entre todos los españoles".

Al respecto, ha indicado que "Vox es un partido que está dentro de la Constitución, que coincidimos en muchos aspectos fundamentalmente económicos, que discrepamos en otros aspectos que tienen más que ver con políticas sociales, y en esos límites es donde tenemos que discutir para ofrecer estabilidad a los ciudadanos, que es lo que nos están pidiendo".

Asimismo, ha aclarado que "no se puede dar por sentado" que los resultados del 28M se van a repetir el 23J, "ni mucho menos". "El voto hay que seguir pidiéndolo con toda la humildad y la responsabilidad", ha sostenido.

En este caso, el popular ha analizado que "la izquierda es especialista en debatir sobre asuntos que tienen una importancia relativa, pero que son grandes cortinas de humo". "En España hemos vivido unos años con unas situaciones que son las que ahora los ciudadanos deben valorar y hay que poner sobre la mesa", ha subrayado, para exponer que "hay una situación económica con unas cifras muy importantes y con unas cifras de paro que están en duda, porque no se sabe cuántos exactamente de los que no aparecen en la lista de paro también son personas que no tienen para ganarse la vida".

"Hay una inflación muy alta, no se ha recuperado la situación económica que había antes de la pandemia cuando sí lo ha hecho el resto de países europeos, hay muchas familias que no tienen para llegar a fin de mes", ha mencionado el regidor, al tiempo que se ha referido "a la situación territorial, con los pactos que ha habido durante todos estos años por parte del Gobierno con partidos como Bildu".

Sin embargo, "intentan distraernos hablando de cosas de última hora, con acuerdos que son absolutamente legítimos", ha reprochado Bellido, quien cree que "los ciudadanos deben centrarse en lo importante, en qué nos jugamos en los próximos años, y no en lo accesorio, y evitar debates que distraen de los verdaderos problemas que hay en España y de las soluciones que hay que aportar".

En definitiva, el popular ha manifestado que "los ciudadanos están esperando gobiernos estables y respuestas a problemas reales, no respuestas a problemas inventados", al tiempo que ha apuntado que "igual que muchas veces desde las fuerzas de izquierda ponen sobre la mesa asuntos que son cortinas de humo, también muchas veces otros partidos políticos, y en el caso concreto también de Vox, ponen sobre la mesa asuntos en los que no concordamos en nuestras propuestas programáticas". "Hay que centrar la discusión en ejes programáticos", ha enfatizado, tras mencionar la situación en Extremadura.