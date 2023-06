Jorge García Martínez, alumno del Colegio Sagrada Familia Las Francesas de Córdoba capital obtiene un 10 en la PEvAU y se convierte en el alumno con mejor nota de la provincia. A este le siguen, dos estudiantes de Palma del Río o uno de Cabra. Los cuatro cuentan con un 10 en el expediente académico.

Alejandro Garijo Medina e Ignacio Morales Rodríguez, del IES Antonio Gala de Palma del Río, han obtenido en la fase general de la prueba la misma nota, un 9,938, igual que Daniela Pineda Fernández, del IES Felipe Solís Villechenous de Cabra.

Jorge García señala a este periódico que a pesar de que los exámenes le salieron muy bien "me ha soprendido la nota" que contando las asignaturas específicas suma un 13,75 para Ingeniería Electrónica, el grado que quiere estudiar en la Universidad de Córdoba. "No lo tenía muy claro, lo he pensado durante el año y nos dieron una charla en el colegio que hizo que me gustara bastante", indica el estudiante de Las Francesas.

Durante sus años de bachillerato ha compaginado su dedicación al estudio con una de sus pasiones, el fútbol sala, deporte al que juega, formando parte de los juveniles del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Jorge confiesa que "el año se ha hecho durillo" pero que "no he faltado a ningún entrenamiento", ni tampoco ha renunciado a las salidas con sus amigos y su vida social. "En épocas de exámenes salía menos rato y me volvía a casa antes", comenta. Desde su punto de vista, la clave está en "saber organizarse".

Además del esfuerzo realizado destaca la cercanía de los profesores de su colegio que "tiene muy bien nivel, he sentido que me han preparado muy bien".

Futuro incierto

Daniela Pineda, aunque estudió Bachillerato en la modalidad de ciencias, se presentó a Selectividad sin tener claro que estudiar. De hecho, después de ver su nota final que con las específicas suma un 13,725, no ha decidido su futuro. No sabe si decantarse por algun grado de Filología que "es mi pasión y lo que me llena. Me encanta la literatura, leer, los idiomas..." dice la estudiante, o mirar por la practicidad y las salidas laborales del doble grado en Ingeniería Informática y ADE, en la Universidad de Granada. Igualmente, "creo que sea cual sea el camino en el que me ponga la vida estaré bien y si me equivoco tengo tiempo de rectificar" señala la joven egabrense.

La clave: Balance entre la vida social y académica

Esta futura universitaria confiesa que detrás de esta nota "hay muchas tardes y fines de semana estudiando" pero que en este proceso "no he renunciado a mi vida social". "Creo que al final tienes que conseguir un balance entre tu vida y el instituto, sabiendo administrar bien el tiempo", dice Pineda quien también destaca la labor de sus profesores que "son una parte fundamental en Bachillerato y o no podría haber tenido unos mejores", añade.