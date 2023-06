280 empresas de Córdoba deben contar con buzones para denuncias anónimas

Unas 280 empresas que en Córdoba cuentan con entre 50 o más de 5.000 trabajadores, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tienen que tener habilitado un buzón virtual o presencial, en el que se pueden depositar denuncias anónimas y en el que trabajadores, proveedores o incluso clientes puedan trasladar a cada una de esas firmas irregularidades o ilegalidades que hayan podido apreciar.

La Ley Reguladora de la Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que aprobó el Gobierno en febrero, dio de plazo hasta el 13 de junio para habilitar canales internos en las empresas de más de 250 trabajadores. La ley dice que las denuncias pueden hacerse por escrito, de forma on line o por teléfono. Además, en base a lo que recoge esa normativa, las industrias que tengan entre 50 y 250 trabajadores tienen de plazo hasta el 1 de diciembre para cumplir con estos mismos requisitos.

¿Cuántas empresas tienen que cumplir con la obligación?

Según el INE, en Córdoba existen 150 empresas con entre 50 y 99 empleados, mientras que en la franja de 100 a 199 trabajadores hay otras 65 firmas. Empresas con plantillas de 200 a 249 profesionales hay en la provincia de Córdoba 12, mientras que con 250 a 999 la cifra asciende a 38 y con 1.000 a 4.999 asalariados existen 5 empresas, lo que hace un total de 281.

CECO ha informado a sus asociados

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) señala que ya remitió hace un tiempo una circular a sus asociados informándoles de la entrada en vigor de esta ley. CECO resalta que, según esta ley, las sanciones para las entidades obligadas por no contar con el canal de denuncias pueden llegar hasta los 300.000 euros, en el caso de las personas físicas y hasta un millón de euros en el de las personas jurídicas.

Valoración de CCOO

Acerca de esta nueva ley, el sindicato CCOO en Córdoba indica que «mucho nos tenemos que esta medida como ha ocurrido con otras, como los planes de igualdad, no terminará de implantarse en breve y hasta que las empresas no se vean obligadas no se pondrá en marcha». A pesar de ello, CCOO Córdoba recuerda que, "bien es cierto que muchas empresas, especialmente las internacionales, ya contaban con algún sistema de denuncia anónima, porque en otros países europeos es una medida que lleva años implantada. Estos sistemas sólo estaban disponibles para el personal de la empresa y, en algunos casos, se ha modificado para que proveedores y clientes puedan acceder. En otros se ha debido crear o se creará un mecanismo nuevo».

Para CCOO, lo más peliagudo es saber el uso que se hará de la información. Este sindicato se pregunta «¿qué ocurre si se denuncia un delito, como una agresión sexual, por ejemplo? Quién va a controlar que se adopten medidas para corregir las cuestiones que se denuncien?» Este sindicato destaca que «creemos que el buzón puede ser una herramienta útil, pero en ningún caso va a sustituir la labor sindical, que es el principal mecanismo de control del cumplimiento de la legalidad en el seno de las empresas. En cuanto a los datos, en las empresas en las que tenemos representación ya se han puesto en marcha o se está estudiando la forma de hacerlo, pero sabemos que hay firmas grandes, que por su forma de trabajar, serán reticentes y costará que se ponga en marcha».

Valoración de UGT

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento expone, sobre esta legislación, que «es un paso adelante y esperamos que se cumpla. Es positivo y tiene, entre otros fines, evitar el fraude dentro de las empresas. Sin embargo, como es de reciente implantación, aún debemos ver qué resultados reales tiene».

«Toda la información que se reciba a través del canal de denuncias interno es muy valiosa para este sindicato, ya que, además de poder detectar y solventar posibles hechos delictivos ya acontecidos, nos va a permitir poder implementar acciones de mejora en todos nuestros procedimientos de funcionamiento y comportamiento ético», subraya UGT Córdoba.