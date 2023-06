La patronal de la hostelería (Hostecor) acudirá la semana que viene a las urnas para elegir a su nuevo representante, que tendrá que salir de las dos candidatura dadas ayer por firmes y que, tal y como adelantó este periódico, están encabezadas por el actual vicepresidente de la asociación, Sergio Rodríguez, y el empresario Rafael San Miguel. Las elecciones, a las que están convocados 180 socios con pleno derecho a voto, tendrán lugar el próximo martes 27 de junio en la sede de CECO.

San Miguel, que ya optó a presidir la patronal, pidió calma y tranquilidad para mantener el proceso electoral «fuera del ruido mediático». El gerente de la finca El Capricho, dedicada al servicio de catering, apuntó a la «total transparencia» como el principal pilar de su mandato en caso de ser elegido para el cargo. «Transparencia de 360 grados y máxima información a los socios», sentenció.

Adelanto electoral

Por su parte, Rodríguez representa una candidatura de continuidad para «seguir avanzando en convertir Hostecor en una asociación de referencia para un sector estratégico en la ciudad». Apuntó que «estamos en un momento de configurar equipos de trabajo y de procurar un proceso electoral absolutamente intachable», a lo que añadió que «el sector necesita mostrar una imagen de normalidad democrática».

Las elecciones a la patronal hostelera se adelantan un año debido a la marcha del actual presidente, Fran de la Torre, al equipo de asesores del acalde, José María Bellido. El todavía máximo representante de los hosteleros cordobeses llegó al cargo en 2015 y lo revalidó cuatro años después. Debido a la pandemia se ampliaron los estatutos y se fijó la renovación de la junta directiva para mediados de 2024 por el tiempo perdido por culpa del cese de la actividad a consecuencia del covid-19.

Despedida de De la Torre

El aún presidente de Hostecor, Fran de la Torre, analizó ayer su gestión a días de su relevo con la esperanza de que quien tome las riendas de la patronal a partir del próximo 27 de junio siga «manteniendo como un referente a la asociación». En este sentido indicó que tanto él como su junta directiva «hemos conseguido que Hostecor sea un referente tanto a nivel institucional como administrativamente, pues hemos conseguido que se nos tenga en cuenta en todos los sitios, en todos los estamentos, y eso debe de seguir manteniéndolo la nueva junta directiva».

De la Torre apeló a la unidad del sector y mostró su deseo de una patronal más fuerte. «Aprovecho ahora que dejo el cargo y me salgo de la asocación para pedirle a a aquellos compañeros que decían que los motivos de que estuviesen fuera de la patronal era mi persona que aprovechen ahora mi salida y se vuelvan a unir a Hostecor para hacer una hostelería más fuerte».

Por otro lado quizo agradecer a su junta directiva y en particular «a Toñi, que ha sido la última secretaría general, y a Teresa, la secretaria administrativa, así como a todos los compañeros que me han apoyado» para defender los intereses de la hostelería desde 2015, año en el que accedió a la presidencia de la patronal. También tuvo palabras para los que ha tenido enfrente «porque al final me han hecho reflexionar y hacerme más fuerte».

Por último, De la Torre analizó los retos a los que se enfrenta el sector en los próximos cuatro años y que tendrá que abordar el nuevo dirigente. Entre estos citó la defensa de la profesión, para lo cual recordó que «este año hay que negociar el convenio», y por supuesto la puesta en marcha de la Escuela de Hostelería, «un proyecto vital para el sector y la hostelería de la ciudad».