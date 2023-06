Francisco Valderas es, desde hace varios meses, director de la ONCE en Córdoba. Asegura que, desde que tomó posesión, en marzo de este año, son muchos los retos que tiene por delante. Gran conocedor de la institución, ya que era el subdirector desde el año 2017, trabaja para mejorar día a día y dar solución a muchos de los problemas a los que se enfrentan los cordobeses con dificultad visual.

¿De qué manera trabaja la ONCE para aquellas personas de Córdoba que sufren algún tipo de deficiencia visual?

Sobre todo por la creación de empleo, la autonomía personal, la integración social y la eliminación de barreras.

¿En qué está trabajando actualmente y cuál es vuestra razón de ser?

Ahora estamos inmersos en la Semana de la ONCE. Tenga en cuenta que nosotros hemos arrancado prácticamente desde marzo. Cada cuatro años renovamos al equipo de gestión y estoy recién llegado. Yo, no obstante, estaba como subdirector desde el 2017. La Semana de la ONCE la organiza el Consejo Territorial y pretende dar a conocer el trabajo que se realiza dentro de la entidad. La única razón de ser es la prestación de servicios. Hay más de 120 actividades a lo largo del territorio de Andalucía, Ceuta y Melilla. Ayer (por el miércoles), concluimos con un desayuno enfocado a los empresarios, con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer nuestro trabajo. Ahí, fundamentalmente, lo que queremos proyectar es la imagen de los técnicos. Cómo trabajan y cómo ayudan a las personas a tener autonomía e independencia. Bajo el lema ‘Transformando vidas’, es lo que queremos proyectar.

¿Qué acciones tienen previstas en la capital?

Seguimos trabajando continuamente de la mano del Ayuntamiento en la eliminación de barreras. También tenemos previsto colocar el nuevo parque de quioscos. Tenemos dos en la capital, uno en terreno privado (Carrefour) y otro en avenida Medina Azahara, pero próximamente vendrán quioscos nuevos.

¿Cuántas personas están afiliadas a la ONCE en Córdoba?

En Córdoba tenemos 1.343 afiliados, de los que 403 son de la provincia. El de Córdoba capital tiene 904 afiliados. Los otros dos centros se localizan en Fernán Núñez y Lucena.

¿Qué trabajos realizan vuestros afiliados?

La venta de productos de juegos de la ONCE no solo están destinados a las personas afiliadas, sino también a otras personas con otro tipo de discapacidad. Tienen que tener un requisito mínimo del 33 por ciento de discpacidad. Asimismo, damos otros servicios como apoyo psicosocial. Nos encontramos con personas que de la noche a la mañana han perdido la visión, por lo que trabajamos con un psicólogo para que esa persona llegue a la etapa de aceptación y no de resignación. También contamos con un técnico que da nociones a la persona afiliada para que se pueda mover con total normalidad en casa o fuera de casa. Luego tenemos profesores de apoyo al estudio, al uso de nuevas tecnologías, asesoramientos al empleo, actividades culturales, etcétera. La oferta es muy extensa.

¿Qué papel juega la Fundación?

La Fundación es la otra cara más solidaria. Ahora estamos trabajando en una nueva fundación, de baja visión. Quizás esté en funcionamiento a final de año y se trata de ayudar a las personas que no cumplen los requisitos de afiliación, para orientarlos y ayudarlos.

También cuenta con la empresa Ilunion…

…Efectivamente. Es el tercer miembro del grupo social ONCE. Es un grupo empresarial que nace de la fusión de las empresas de la fundación y de la ONCE propiamente dicha. En él damos cabida tanto a personas con discapacidad como a otras que no tienen ningún tipo de discapacidad.

¿Qué demandan a las administraciones públicas?

La verdad que en Córdoba tenemos muy buena relación con las distintas administraciones públicas. No estamos teniendo muchas barreras. De hecho, últimamente, hay una relación muy buena y muy estrecha. Tenemos que seguir de la mano y velar porque se respeten los derechos, para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible.

¿Cómo ve la aceptación de la sociedad civil hacia las personas con baja visibilidad?

Evidentemente, la sociedad que tenemos hoy día no es la que teníamos hace veinte años. Hay un avance continuo y se ha hecho un hueco en la sociedad española. Está muy reconocida, muy bien vista, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos que seguir sensibilizando. La Semana de la ONCE tiene cada año una mayor acogida y nos va muy bien. Se celebran charlas y jornadas técnicas sobre lo que hace la entidad. Tenemos muchas charlas en colegios. Esto no deja de ser una responsabilidad de todos. Si queremos llegar a una sociedad más justa y solidaria hay que concienciar a la población.