El miedo y sus cicatrices

"Yo no tengo solución, estoy en la calle", lamenta Rogelio, al que dos navajazos le han borrado la sonrisa de la cara. Porque, si estar en la calle ya es duro, vivirla con miedo debe de serlo más. Y él, que se considera "una persona muy alegre", está "falto de ánimo". Quizás porque en su cabeza no deje de pensar en el acero rajando la piel, porque no pega ojo o porque dos personas fueron, un día después de que tratara de impedir un atraco en un bar de la Fuensanta, a amenazarlo, según cuenta. Probablemente, por todo ello.

Rogelio conoció Córdoba hace cuatro o cinco años. Duerme en una plaza, donde permanecen apilados sobre los naranjos varios colchones. Tres años le valieron para hacerse conocido y querido. Porque, en el barrio cordobés, solo hay buenas palabras sobre él. "Como me fui con la cabeza alta y las manos limpias y el corazón limpio, me han recibido con los brazos abiertos", dice, cuando habla sobre los dueños del bar -y las personas que lo frecuentan- que intentaron atracar a punta de navaja el pasado miércoles.

En un centro de Jaén permaneció internado, "curándome de las adicciones". "Gracias a Dios me curaron", cuenta, y ahora, de vuelta en Córdoba desde hace un mes, se ha reencontrado con personas a las que tiene cariño, come en albergues y se refugia en ellos durante las horas de más calor. Pero las noches, para él, son muy frías.

Una navaja en el cuello

A mitad de la semana, como resulta habitual, acudió al bar donde suele echar una mano "desinteresadamente" al dueño y toma, mientras tanto, un café. Cuando el sol apenas rasgaba el cielo, comenzaron a preparar la apertura y, entonces, un hombre irrumpió con una navaja de grandes dimensiones. "Abrió la navaja, se la puso en el cuello y le dijo: Esta vez no vengo a pedirte, vengo a atracarte, así que dámelo todo", recuerda Rogelio.

Por sus palabras y por el relato de varios vecinos y hosteleros, se entiende que no era la primera vez que el susodicho, que ingresó en prisión de forma provisional, cometió hechos de las mismas características. Esta vez, está acusado de un delito de lesiones y otro de robo con violencia. Fuentes cercanas a la investigación, además, no descartaron antecedentes similares.

Fue en ese momento cuando Rogelio se acercó al individuo armado y, dialogando, trató de evitar que efectuase el atraco. El resultado: dos cortes en uno de los brazos brazo cosidos con cinco puntos que no olvida.

Y no olvida porque, desde ese día, vive con miedo. "Me acuerdo y no duermo, me levanto y me pongo a dar vueltas por Córdoba… tengo miedo de que me quede dormido y me peguen un palo, un pinchazo o me hagan algo", cuenta. Al amparo de la suerte, porque en el albergue -dice- hay una larga lista de espera, Rogelio continúa pasando las noches en vela. Con él, dos cicatrices y una marca más profunda que la calle impone.