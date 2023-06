Los comercios se preparan para unas rebajas que se anticipan al mes de julio

Los comercios de Córdoba se anticipan y deciden no esperar a a la fecha tradicional de primeros de julio para rebajar sus productos. Algunos como Springfield, Sfera y tiendas locales como El espejo te dice guapa ya han colgado en sus escaparates el cartel que anuncia el inicio de la temporada de descuentos. Otras tantas cadenas nacionales a las que se unirán las empresas de Córdoba lo irán haciendo durante esta semana.

Los dependientes y propietarios de las tiendas no han querido desvelar con antelación la fecha en las que bajarán los precios ante el miedo a perder venta durante los días previos al día marcado. No obstante, por lo que se puede ver en redes sociales, todo apunta a que no pasarán de esta semana. Atendiendo a la tendencia de otras temporadas, se estima que los descuentos estén disponibles en las aplicaciones y páginas web unas horas antes que en las tiendas físicas y en algunas firmas darán prioridad a sus miembros. A pesar de que los comerciantes no quieren decir el día exacto, los cordobeses se retienen estos días y al pasear por las tiendas el panorama que se observa es de visualizar, fichar las prendas y esperar a que estén rebajadas, salvo excepciones de compras concretas de cara a celebraciones o eventos como las graduaciones que han tenido lugar en las últimas semanas.

En Springfield todavía no han notado gran afluencia de público a pesar de que llevan con rebajas en sus tiendas desde hace unos días. Luis Del Pozo, encargado de la tienda situada en el centro comercial La Sierra, cree que «la gente está esperando a que terminen los cursos escolares de los niños» para hacer compras de cara a las vacaciones. Además, el dependiente acusa esta bajada de ventas al descenso de temperaturas de las últimas semanas, que «no has obligado incluso a sacar ropa de entretiempo». En los percheros de Springfield se ven descuentos desde el 15% al 60%.

Women Secret, del mismo grupo comercial que la anterior, también está ya de rebajas, sobre todo en la sección de lencería, aunque también en baño. Charo Sánchez, responsable del local de La Sierra, señala a este periódico que «los primeros días están siendo tranquilos» y que «la cosa se anima cuando el resto de tiendas empiezan las rebajas». El espejo te dice guapa, en la calle Morería, arranca hoy con los descuentos, que van desde el 20% al 50% en casi toda la colección, salvo prendas puntuales.

En zapaterías como Merkal también se observan ya carteles de descuentos. En esta tienda, en concreto, han apostado por promociones si se compran varios artículos y complementos con grandes descuentos. Aunque, «todavía son cosas concretas» las que están rebajadas, explica la empleada de la tienda, Sonia Martín. Otras como Toril, en el centro urbano, esperarán a primeros de julio. Su personal apunta que «ya no es como antes porque hay descuentos todo el año». Esta afirmación la comparten muchos comerciantes, entre ellos, el presidente del centro comercial abierto Centro Córdoba, Manuel Blasco, quien dice que «ahora se pueden hacer rebajas prácticamente todo el año» ya que «no hay unos horarios y temporadas marcadas». No obstante, señala que las de invierno «son mucho más importantes que las de verano».

En cuanto a las previsiones, Blasco espera «que la campaña nos trate bien ya que hemos tenido un mes de mayo muy lluvioso y con las ventas un poco paradas». Jazmín León, dependienta de El espejo te dice guapa, también espera buenos resultados para la temporada, pues dice que «estas fechas están siendo flojas, la gente se nota que está esperando» y que «aquí siempre nos va muy bien en rebajas».

Gasto medio

La Asociación Española de Consumidores también estima que las rebajas estarán presentes en las próximas semanas y ante esta aproximación ha elaborado un informe que desvela que el gasto medio por persona en las rebajas de verano es de 89 euros, dos más de lo que gastaron el año pasado. La provincia de Córdoba no se encuentra entre las que más gasta en el cómputo nacional. Según el mismo estudio, el porcentaje de consumidores que comprará en rebajas se sitúa en el 67%, siendo el 25% los que dicen que no realizarán ninguna compra y el 8% se muestra indeciso. Además, en cuanto a las preferencias de compra, el 89% de los encuestados ha manifestado que realizará sus compras en ropa, el 3% en electrodomésticos, el 1% en productos informáticos y el 7% en otros productos.

El colectivo defensor de los consumidores recomienda y recuerda comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año, que productos de temporada son los únicos que se pueden ofertar como rebajados, que los productos rebajados deben estar claramente identificados y separados de los que no estén rebajados, que los elementos con taras, desfasados o con deterioros deberán identificarse como saldos y, además, insta a prestar atención al régimen de cambios o devoluciones.