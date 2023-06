Las casas rurales en Córdoba, a la espera de remontar el parón de las reservas

Sin atreverse a aventurar datos de ocupación, puesto que será el próximo día 27 de junio cuando se celebre la asamblea de Emcotur y se analice la evolución de las reservas, el también responsable de la Casa Rural El Coronel, en Fuente Obejuna, apuntó que en la zona del Valle de Los Pedroches «la situación es de tranquilidad, las reservas están muy paradas para las fechas en las que estamos».

En su opinión, la climatología está tras esta la ralentización de las contrataciones. «El tiempo no nos ha acompañado y el verano ha venido frío en esta zona, donde hasta hace muy poco la gente no ha podido bañarse en las piscinas». Las lluvias desde mediados de mayo hasta hace unos escasos días están también entre el enfriamiento por reservar un alojamiento rural.

En cuanto a las reservas ya realizadas, el perfil mayoritario es el de grandes grupos o familias enteras. Las estancias mínimas, informó el responsable de Emcotur, «suelen estar entre tres noches y cada vez más hay gente que está optando por una semana entera». Linares indicó que también ha habido un repunte de quicenas en algunos establecimientos que forman parte de la asociación y que la reserva del mes completo sigue siendo una opción que todavía no ha cuajado en el sector. «Este tipo de turismo atrae sobre todo a familias, que optan por fines de semanas largos, y grupos de amigos que son los que se decantan por las estancias más largas».

El precio medio, dependiendo del tamaño de la vivienda y el número de habitaciones disponibles, oscila entre los 24 y los 30 euros por persona y día. «Un precio totalmente asequible para la gran mayoría de familias», que encuentran en este tipo de turismo una alternativa «para estar como en tu casa, puedes hacer una compra del mes y en lugar de estar comiendo todos los días fuera, en algún lugar de costa, puedes estar en un sitio tranquilo con tu familia, disfrutando de la piscina y saliendo a pasear y conocer los alrededores», precisó Linares.

En cuanto a si la convocotaria de improviso de las elecciones generales para el próximo 23 de julio ha podido influir a la hora de formarlizar las reservas, el vocal de Emcotur descartó por completo que haya podido tener alguna incidencia. Al respecto señaló que «la gente suele ser previsora con sus vacaciones» y seguramente los que estén fuera esos días hayan optado por el voto por correo. De igual modo indicó que la gran mayoría de usuarios de este tipo de turismo suelen ser personas del entorno, que pueden desplazarse a su municipio de residencia para ejercer su derecho al voto y luego continuar con sus vacaciones en las casas rurales.

Además, para Linares, julio no es el mes más fuerte para el turismo interior. «Nuestro porcentaje mayor de gente que se aloja en nuestros establecimientos está en agosto siempre en agosto y no en julio», apuntó.

Con agua embotellada en Los Pedroches y Guadiato

Los usuarios que decidan pasar sus vacaciones en casas rurales de la zona norte de la provincia, ya sea en los valles de Los Pedroches o del Guadiato, tienen garantizado el suministro de agua pese a la delicada situación por la que atraviesan los municipios de las citada comarcas, con los embalses bajo mínimos y con el agua del grifo declarada no apta para su consumo.

Responsables de las viviendas turísticas y casas rurales garantizan a sus clientes que no habrá cortes de suministro durante su estancia, ya que no se trata de un problema de abastecimiento sino de la calidad del agua del embalse de La Colada, que ha empezado a bombearse para paliar la delicada situación del embalse de Sierra Boyera, desde donde se abastece a 24 municipios de esta parte de la provincia. El problema radica en que la Junta ha declarado la insalubridad de este agua, considerada no apta para su consumo, por los altos niveles de carbono orgánico total (COT) detectados. Por esta razón, las familias que decidan pasar sus días de ocio en las casas rurales de la zona norte no podrán utilizar el agua del grifo ni para consumo ni para cocinar.

Ante esta situación los responsables de dichos alojamientos están proveyendo sus instalaciones con garrafas y botellas de gran capacidad de agua mineral embotellada, de forma totalmente gratuita. «No va a suponer ningún inconveniente, habrá agua para consumo y poder cocinar», señala el responsable de Emcotur, Francisco Linares. «Peor sería que hubiese restricciones y no se pudiesen ni duchar, como va a ocurrir en muchas zonas de costa donde no funcionarán las duchas por la sequía».