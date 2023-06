La impresionante Sala Orive ha acogido, por primera vez, un pleno de investidura. Un aire histórico y de solemnidad ha envuelto el nombramiento de José María Bellido como alcalde de Córdoba para el inicio del que será su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de Córdoba. Bellido y sus 14 concejales, los que han valido al PP la mayoría absoluta, han llegado hasta los Jardines de Orive accediendo desde el, este sí, típico Capitulares. Lo han hecho, además, inaugurando el callejón que conecta ambos espacios.

Ha sido una sesión de investidura con declaración de buenas intenciones, no podía ser de otra manera. Sí ha habido, cómo no, reivindicaciones por parte de la oposición en sus intervenciones. Orive se ha llenado de público procedente de las instituciones, pero también de familiares que han ido a acompañar a aquellos ediles que se estrenan en el municipalismo y también a los que repiten, que no son pocos.

La Sala, decorada con rosas y mucho verde para la ocasión, ha sido el gran cambio de un pleno que también supondrá la continuidad de Bellido y todo su equipo a los mandos de esta nave que es la ciudad de Córdoba. A la cita han acudido numerosos representantes políticos, como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, los consejeros de Justicia y Universidades, José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos, respectivamente, o el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina.

También en primera línea se ha podido ver a varios exalcaldes de la ciudad como Isabel Ambrosio o Rafael Merino, aunque sí ha extrañado alguna ausencia, por ser habitual en este acto, como la de Rosa Aguilar, Herminio Trigo o Manuel Pérez. Sí han estado presentes los representantes de la vida social de la ciudad, como el presidente de CECO, Antonio Díaz, representantes de los sindicatos CCOO, UGT o CSIF, Marina Borrego, Vicente Palomares y Dolores Navajas, respectivamente, el rector de la UCO, Manuel Torralbo o el canónigo de la Catedral, José Juan Jiménez Güeto.

"Juro" y "prometo"

El pleno ha arrancado con el juramento o promesa del cargo de los ediles, un momento en el que casi nadie renuncia a poner atención para ver si la mano cae sobre la Biblia o sobre la Constitución. Todos los concejales y concejalas de las formaciones de derechas, PP y Vox, a excepción de Rafael Saco, que ha prometido. Desde el PSOE y Hacemos Córdoba han prometido sobre la Constitución y solo Juan Hidalgo (Hacemos) ha añadido palabras al momento, asegurando que "prometo en memoria de todas las víctimas y represaliados del franquimo" (que se ha llevado un aplauso), mientras que Julián Urbano (PP) ha jurado sobre la Biblia "por Dios".

El acto, por la carga institucional que supone, podría haber resultado, quizá, ligeramente fatigoso. Sin embargo, los preceptos que marca el protocolo han ido rodados, no sin algún que otro fallo (como, por ejemplo, cuando el secretario del pleno, se ha olvidado de los dos componentes de la mesa de edad, ambos de Hacemos Córdoba, también tenían que votar). Lejos de las dos horas que se esperara que durara la sesión, al final se han quedado en una hora y media larga.

Aplausos, también desde la oposición

Sin sorpresas, José María Bellido ha sido reelegido alcalde de Córdoba y el bastón se lo ha entregado Carmen García, de Hacemos Córdoba. Con una sonrisa de oreja a oreja, el alcalde ha agarrado el bastón entre sus manos y se ha acercado al público. Las primeras en levantarse durante el aplauso al popular han sido su mujer, Verónica Martos (a la sesión, por supuesto, no han faltado sus hijas), y la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Beatriz Jurado. Incluso la oposición, todo hay que decirlo, se ha levando para aplaudir a Bellido.

La sesión ha ido rodada incluso desde el ámbito meteorológico, teniendo en cuenta que Córdoba se encuentra en aviso amarillo por las altas temperaturas. Los gruesos muros de la sala han contenido el calor, aunque el techo acristalado ha permitido a la claridad que provocara el movimiento continuo de algún que otro abanico. Fuera sí apretaba el calor, también algo más en uno de los patios del Palacio de Orive, donde también ha habido gente siguiendo la sesión. Las botellas de agua, antes de que empezara el acto, ya estaban agotadas.

Comida en Bodegas Campos y a prepararse para la Noche Blanca

Abrazos y choques de manos, selfis y reencuentros han marcado el final del pleno en la Sala Orive. Todo el equipo de gobierno comerá en Bodegas Campos y habrá quien justo después se vaya a casa para descansar y poder disfrutar de la Noche Blanca del Flamenco, un acto que cada cuatro suele coincidir con este pleno.