Un cordobés que salva vidas

El cordobés José Luis Rodríguez Herruzo, de 64 años, acaba de realizar su donación de sangre número 150, después de llevar más de 40 años como donante de hemoderivados y contribuyendo a salvar vidas con su generosidad. Esas 150 donaciones equivalen a que José Luis ha donado hasta el momento más de 70 litros de sangre, un preciado producto que no se puede fabricar, por lo que la única forma de obtenerlo es mediante la aportación altruista de los donantes.

Como viene realizando, siempre que le es posible, José Luis acude a donar a la sede del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) las cuatro veces al año que está permitido en el caso de los hombres, siendo tres en lo que respecta a las mujeres.

Con motivo de que este miércoles 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, José Luis ha querido hacer visible su compromiso con la donación, ya que asegura que él no concibe su vida sin ser donante de sangre, una acción que sólo dejará de hacer cuando la edad se lo impida, «porque la primera vez que doné sentí que ninguna persona se puede ir de este mundo sin ser solidaria y yo eso intento conseguirlo siendo un donante habitual de sangre», señala.

Uno de los requisitos para poder donar sangre es tener entre 18 y 65 años. La primera vez que este cordobés acudió a cumplir con este gesto generoso tenía algo más de 20 años y recuerda que fue en un equipo móvil que se montó a principios de los 80 cerca del estadio de San Eulogio, por el Campo de la Verdad. Aún no había abierto sus puertas el Centro de Transfusión, instalaciones que se encuentran a disposición de los cordobeses de lunes a sábado, junto al hospital universitario Reina Sofía.

Anima a ser solidarios

José Luis, que siempre trabajó en la sanidad pública cordobesa como administrativo hasta su jubilación anticipada, entiende que toda persona que tenga buena salud y cumpla los requisitos de edad y de peso debe animarse a donar sangre, ya que son muchas personas las que a diario necesitan de esa aportación para afrontar una enfermedad (como pueda ser un cáncer), para poder ser intervenido quirúrgicamente o por otros motivos. «Afortunadamente, en mi caso, me ha acompañado la salud, he intentado cuidarme, corriendo de más joven y ahora caminando a diario, y eso me ha permitido poder donar todas estas veces», recalca.

Este donante del grupo 0 positivo, uno de los más demandados, anima a los cordobeses, sobre todo a los más jóvenes, a que acudan a donar, ya que «somos muchos los que ya tenemos cerca de 65 años y no podremos seguir donando, por lo que necesitamos ser sustituidos por otros de menos edad. Yo seguiría encantando donando mucho más de la edad permitida hasta que el cuerpo aguante, pero también es cierto que no es lo mismo donar siendo joven que cuando ya vas siendo más mayor», añade.