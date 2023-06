El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado este martes ante la huelga de los funcionarios de Justicia que "o se mejora la relación, el trato y la comunicación entre las distintas partes, o la justicia no va a tener arreglo", todo ello en "un proceso muy complicado, en el que se toca fondo desde hace mucho tiempo" y en el que "algunos todavía no son conscientes de esa realidad".

Así lo ha remarcado el consejero de Justicia en una rueda de prensa en Córdoba, donde ha advertido de que la huelga en la justicia tiene "un efecto muy negativo porque es una huelga en distintas oleadas desde distintos frentes, que se sufren en la justicia en España y Andalucía desde hace muchos meses, desde que empezó este año", con una actitud del Ministerio de Justicia que él no alcanza a entender "sobre cuál ha sido su estrategia de negociación, el bien que han querido proteger y el objetivo de sus planteamientos".

En este sentido, ha comentado que "la situación actual es particularmente compleja desde el momento en el que se convocan las elecciones, porque hay un Gobierno que en este momento tiene limitadas sus atribuciones", a lo que ha agregado que "los sindicatos reivindican dentro de sus derechos una serie de mejoras y cambios que difícilmente pueden ser atendidos en esta situación, pero podían haberlo sido anteriormente".

Según ha expuesto Nieto, "esa dificultad y complejidad es una realidad que ha propiciado el propio Gobierno de España y que no justifica en ningún caso el mal trato que se da los funcionarios de justicia en muchas ocasiones", de ahí que haya indicado que "no tiene sentido lo que ha ocurrido en el Ministerio, teniendo que recurrir los representantes de los funcionarios a un encierro en el propio Ministerio, con un trato claramente mejorable y con una actitud que no beneficia absolutamente a nadie".

Al respecto, ha aseverado que tendrá que ser 'a posteriori', "cuando se constituya un nuevo Gobierno" tras las elecciones del día 23 de julio, "cuando se pueda resolver esta situación que nunca debería haberse creado".

Y es que, a su juicio, "si se hubiera aplicado la lógica en este asunto, esta huelga se podía haber evitado", dado que "se produce por una trayectoria antigua de reivindicación de mejora salarial y por la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que se tramitaba como otras 62 leyes que se han quedado en el dique seco y se ha tirado a la basura el trabajo de mucho tiempo, porque este Gobierno no ha querido priorizar la aprobación de las normas, cuando tenía una mayoría parlamentaria que lo podía permitir o haber buscado el apoyo del PP, que se ha ofrecido reiteradamente en bastantes normas", ha argumentado.

Lamenta que "no se negocie" la ley con los sindicatos

Además, el consejero ha declarado que "esa ley previamente se tenía que haber negociado con los sindicatos, que tienen derecho a reivindicar que antes de iniciar la tramitación se tenían que haber quedado resueltos determinados flecos de carácter laboral que les afecta directamente".

Como ejemplo, ha citado que en el Parlamento de Andalucía "se acaba de aprobar la Ley de Función Pública, que antes de entrar ha tenido casi dos años de negociación con los sindicatos", a lo que ha añadido que "si hay voluntad, se negocia con los sindicatos", lamentando que no se haya negociado la ley estatal ni con los sindicatos, ni con el PP.

"Esa es la actitud que ha tenido el Gobierno de España que ha llevado a esta situación, primero con los letrados de la Administración de Justicia, luego con los jueces y fiscales, a los que no se les quiso atender en una reivindicación muy antigua que tenían derecho ante la congelación salarial desde el año 2009, que no es de recibo, y posteriormente con los funcionarios de justicia", ha enfatizado.

En definitiva, Nieto ha avisado de que "a una situación ya de por sí mala de la justicia, esta huelga le hace un daño terrible y se va a tardar mucho tiempo en poder recuperar el punto de partida, en el que se estaba al finalizar el año 2022".