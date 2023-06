Oncología Radioterápica tiene activos seis proyectos de investigación, con gran componente tecnológico

El Servicio de Oncología Radioterápica del hospital universitario Reina Sofía, dirigido por la doctora Amalia Palacios, tiene actualmente en curso seis proyectos de investigación y varios estudios observacionales de práctica clínica habitual. «Nuestra investigación se centra, principalmente, en cáncer de próstata, tumores del sistema nervioso central, cáncer de mama y enfermedad oligometastásica. Nuestra especialidad tiene un gran componente tecnológico y, en ese aspecto, contamos con una clara línea de investigación en radioterapia intraoperatoria, actualmente focalizada en tumores de mama y de sistema nervioso central», apunta. Palacios indica que la actividad investigadora de su servicio se ha incrementado considerablemente en los últimos años.

«Nuestra incorporación como miembros investigadores a la Eortc (European Organisation for Research and Treatmente of Cancer) nos ha permitido abrirnos a líneas de investigación en la enfermedad oligometastasica, en cáncer de mama y de próstata. Además, la práctica de la radioterapia intraoperatoria en el Reina Sofía (único centro que la realiza en Andalucía) nos ha posibilitado participar en estudios internacionales de esta tecnología en tumores cerebrales y en cáncer de mama», expone.

Palacios subraya que la investigación de su servicio es clínica, por lo que desde el primer momento se aplica a los pacientes, en forma de ensayo clínico o como estudio observacional de la práctica habitual.

Avances

«La investigación en Oncología Radioterápica está permitiendo administrar tratamientos hipofraccionados. Los pacientes pueden completar su tratamiento en un menor número de sesiones, con la misma o mayor eficacia que el tratamiento convencional (con mayor número de sesiones)», resalta. Así, se ha pasado de tratar en este servicio a mujeres con cáncer de mama, que requerían inicialmente entre 15 y 25 sesiones con sólo 5 sesiones, o a pacientes con cáncer de próstata, con indicación de 39 a 20 sesiones, que se reducirán a entre 5 o 7 sesiones», concreta.

«En esta línea, el mayor rendimiento ha sido poder realizar todo el tratamiento de una paciente con cáncer de mama en 3 horas, mediante una combinación en una única actuación de cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria. Además, gracias a la investigación en Oncología Radioterapia se ha desarrollado la SBRT, técnica radioterápica de alta precisión que con un hipofraccionamiento extremo (1-5 sesiones) nos está permitiendo sustituir a la cirugía en múltiples casos y tratar la enfermedad oligometastásica con intención curativa», recalca Amalia Palacios.