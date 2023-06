Más de 4.500 estudiantes comienzan este martes la Selectividad en Córdoba

Este año la prueba se desarrollará sin ninguna medida en relación al covid 19, aunque sí ha mantenido el número de sedes del pasado año que fue superior a 2019 así como el modelo de examen. Esta semana supone un antes y un después en la vida de todo estudiante. Significa el final de una etapa y el comienzo de otra, con unos meses de descanso, búsqueda de opciones y reflexión antes del nuevo curso.

Con los nervios a flor de piel y tras repasar los últimos temas, los alumnos están citados en los centros que le correspondan a las 8.00 horas y las pruebas darán comienzo media hora después, prolongándose hasta las 15.00 horas. Cada examen tiene una duración de una hora y media, con una hora de diferencia entre asignatura y asignatura.

La estructura de las evaluaciones no cambia respecto a cursos anteriores. Constará de dos fases. La Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera -alemán, francés, inglés, italiano o portugués- e Historia de España. A estas se suman una cuarta disciplina de modalidad a elegir: Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales. La nota máxima que se puede alcanzar en esta fase es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40% de la nota de la PEvAU y el 60% de la calificación final de Bachillerato.

Por su parte, en la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos. Son elegibles cualquiera de las 24 materias que componen la PEvAU, a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España. También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0 y 0,2, según el grado en el que se solicite la admisión. La nota máxima a alcanzar en esta fase es de cuatro puntos.

Los alumnos que no superen esta prueba o que no se hayan podido presentar podrán hacerlo en la convocatoria extraordinaria que será del martes 11 de julio al jueves 13 y la distribución de los exámenes será la misma que en la ordinaria. Las calificaciones se podrán consultar el jueves 22 de junio en el caso de la prueba ordinaria, y el 19 de julio para quien acuda a la extraordinaria en la página web de la UCO. La Universidad de Córdoba oferta para el próximo curso 2023-24 un total de 4.015 plazas, distribuidas en 54 grados.

Tres días de exámenes divididos en dos fases

Mañana tendrá lugar la Fase de Acceso (Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Lengua Extranjera, en orden). El miércoles a las 8.30, Fundamentos del Arte, Latín y Matemáticas; de 11 a 12.30, Griego y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; y de 13.30 a 15.00, Física e Historia de la Filosofía. El día 15 selectividad finalizará con Dibujo Técnico, Cultura Audiovisual y Biología, de 8.30 a 10; seguido de Lengua Extranjera, Diseño, Geografía y Química; y, de 13.30 a 15.00 del jueves, Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología e Historia del Arte.

Un total de 7 centros en la capital y 18 en la provincia

Para las pruebas se han habilitado 25 sedes en Córdoba. De ellas, siete corresponden a la capital: dos en el Aulario Averroes del Campus Rabanales, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de Medicina y Enfermería, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el anexo Turismo (Aulario Menéndez Pidal). El resto, en Aguilar , Baena, Belmez, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, La Carlota, La Rambla, Lucena. Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego, Puente Genil y Rute.

El alumnado debe atender una serie de instrucciones

La UCO ha publicado en su página web un documento que refleja las instrucciones de cara a la realización de exámenes. Algunas de las normas son la obligación de llevar el DNI o documento acreditativo; mantenerse los pabellones auditivos despejados para verificar que no usan dispositivos no permitidos; no compartir material con los compañeros; pegar correctamente las pegatinas con los datos personales; rellenar correctamente la cabecera del examen y no dejar rastro de ninguna señal identificativa en el mismo. Además, no se podrá salir del aula durante el transcurso del examen.

El proceso de elección de grado o centro

Una vez que los estudiantes consulten los resultados de las pruebas el 22 de junio se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas hasta el 30 de junio. Los alumnos suspensos deberán formalizar su prescripción por vía telemática. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 6 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, con una duración de cinco días. La segunda adjudicación será del 14 al 17 de julio, y la tercera y última del 21 al 24.