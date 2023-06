El Gobierno asegura que la redacción del proyecto sobre actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la fase II en la Autovía A-4, entre los kilómetros 399,140 a 433,710, en la provincia de Córdoba, recogiendo el apantallamiento en la capital, con un presupuesto total del plan con 6.149.404 euros, se encuentra "muy avanzada" y su financiación está "garantizada gracias a los fondos europeos destinados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia".

Así lo expone el Ejecutivo a preguntas formuladas hace unos meses por el diputado nacional del PP por Córdoba, Andrés Lorite, quien cuestionó si tiene previsto el Gobierno la instalación de un apantallamiento acústico en la Autovía A-4 a su paso por la ciudad, en qué fecha estaría culminada la actuación y "cuál es el motivo por el que el Ejecutivo decidió no acometer el proyecto de apantallamiento que estaba previsto hace más de cinco años".

En relación con ello, el Gobierno manifiesta que en el año 2009 se redactó el proyecto de instalación de pantalla antirruido en la Autovía del Sur, A-4, del punto kilométrico 399 al 405, con un presupuesto de 2.939.737 euros.

"Dado el tiempo transcurrido y al no haber sido posible llevar a cabo esta actuación en anteriores legislaturas, el documento ha de ser objeto de una adaptación a la nueva normativa vigente --señalización, sistemas de contención de vehículos, etc.--, así como a la legislación vigente (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, etc.--", señala el Ejecutivo.

De este modo, apunta que el día 21 de abril de 2022 se emitió una nueva Orden de Estudio actualizada del Proyecto de Construcción: 'Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la fase II en la Autovía A-4, puntos kilométricos 399,140 a 433,710. Provincia de Córdoba', con un presupuesto estimado de 6.149.404 euros.

Una propuesta "muy avanzada"

Al respecto, afirma que la redacción de este último proyecto se encuentra "muy avanzada" y su financiación está "garantizada gracias a los fondos europeos destinados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en el que en relación con las infraestructuras recoge una serie de inversiones en materia de conservación y explotación de carreteras con las que, entre otras cuestiones, se pretende abordar aquellas actuaciones del Plan de acción contra el ruido segunda fase, cuya ejecución corresponde acometer y financiar a la Dirección General de Carreteras".

Además, puntualiza que "incluye pantallas para disminuir el ruido en la margen derecha de la A-4, del kilómetro 399,720 al 401,185 --zona colindante con la Avenida Virgen del Mar-- y del kilómetro 403,490 al 404,5 --zona colindante con la calle del Libertador Andrés de Santa Cruz--".

Petiicón del Ayuntamiento

Mientras, el popular Andrés Lorite precisa que el Ayuntamiento de la capital, en su sesión plenaria del día 9 de marzo de 2023, acordó solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la instalación del apantallamiento acústico en la autovía A-4.

Igualmente, pregunta si "cree el Gobierno que la inclusión del mencionado apantallamiento acústico en el anteproyecto para la adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-4 a su paso por la provincia podría representar un nuevo retraso injustificado en la inversión".

Ante ello, el Ejecutivo indica que "las pantallas acústicas que se instalarán en la variante de la A-4 en Córdoba son compatibles con el 'Anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-4, en la provincia de Córdoba, entre los kilómetros 347,5 y 435,6', por lo que este último no supeditará la tramitación del proyecto de actuaciones contra el ruido".