Un año más los comercios de la ciudad se saltan, con el permiso del Ayuntamiento, los horarios que regulan su actividad para hacer posible una velada marcada por las compras hasta la madrugada y los atractivos descuentos. La 'Shopping Night' ha vuelto a demostrar el gran arraigo que tiene entre el público con cientos de personas abarrotando las calles y entrando y saliendo de los distintos comercios participantes.

En la apertura del evento, el presidente de la patronal del comercio, Rafael Bados, ha felicitado a todos aquellos que "han contribuido a hacer de este cita un proyecto de ciudad". En su intervención, el alcalde en funciones, José María Bellido, ha señalado que "hemos convertido la 'Shopping Night' en un gran evento, en una noche de cercanía, de convivencia y en la que podemos estar al lado de todos nuestros vecinos que cada día se esfuerzan por levantar sus persianas y mantener vivo el comercio de cercanía".

Las expectativas de los organizadores, que han cifrado en más de 100.000 las visitas que esperan recabar con esta actividad, van camino de cumplirse y de cuajar una de las ediciones más exitosas de esta fiesta del comercio local. Entre el poder de convocatoria se encuentra la apertura de más de 300 establecimientos, de los cuales la mitad podrán sacar sus expositores a la calle. Antes de que arrancase la cita ya se han visto por las calles del centro cientos de personas portando bolsas y adelantando sus compras. "¿Para qué vamos a esperar hasta la noche, con el follón que se lía siempre?", ha comentado Antonio Palomares a las puertas del comercio donde se ha llevado su perfume un 20 por ciento rebajado.

Porque lo que realmente atrae y hace más atractiva esta cita son los descuentos, ofertas especiales, regalos y promociones, que el público ha podido aprovechar tanto a pie de calle como en los días previos a la cita en redes sociales.

Una noche para el beneficio de los comerciantes y también para su divertimiento. Ejemplo de ello ha sido lo bien que se lo han montado los empleados de una conocida peluquería en la calle Morería, donde un Fredy Mercury, con algunos kilos de más, ha animado al público a pasar por el fotomatón y a bailar al ritmo del dj que ha amenizado la noche a las puertas del comercio.

Actuaciones y pasacalles

La música ha acompañado en todo momento a los devotos de las compras a altas horas. Antes de que el público llegase a ocupar los pocos huecos libres, un pasacalles ha animado las calles del centro y ha evocado el recuerdo de su pasado rockero entre el público veterano. El "aica chuuu de molti playin" (en su versión original 'I got chills, They're multiplying') ha rememorado los tiempos de los tupés, de las cajetillas de tabaco en el hombro y de los cardados imposibles con el pasacalles inspirado en la mítica película de 'Grease', donde una veintena de participantes han emulado las andanzas de las pandillas de Dani Zucco (John Travolta) y Sandy Olsson.

Y no ha sido el único espectáculo organizado por el centro comercial abierto Centro Córdoba, la entidad responsable de quitar horas de sueño a los cordobeses con esta iniciativa, para amenizar las compras de los clientes. Antes de que los adolescentes pandilleros de los años 80 tomasen las calles han actuado en Las Tendillas , a modo de teloneros, el grupo Olivetti Versiones y tras ellos otra actuación para sacudir los recuerdos musicales de toda una generación. El conocido cantante Pepe Begines, voz y rostro de los No me pises que llevo chanclas, ha esperado su turno para alargar la banda sonora de esta noche de compras que acabará cerrando la sesión del dj de Los 40 Principales Jesús Taltavull.