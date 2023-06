El Salón de Actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ha acogido este viernes por la mañana el acto conjunto de graduación de la sexta edición de los Másteres en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y Asesoría Jurídica de Empresas, junto a la décimo quinta promoción del Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas.

En total, se han graduado un total de 71 estudiantes, 30 en el Máster de Comercio Exterior; 24 en el MBA; y 26 en el de Asesoría Jurídica de Empresas, de los que 12 han cursado el Doble Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Abogacía. El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Posgrado de la UCO, Cristina Aguilar Porro, acompañada por el secretario de la Facultad, José J. Albert Márquez, y el director del Máster en Comercio Exterior, Fernando Fuentes.

Deterioro de la situación económica mundial

Mikel Aguirre Uzkiano, responsable de Políticas de Riesgos de la aseguradora Coface, ha impartido la conferencia Principales riesgos en los mercados internacionales en el 2023. En su charla, ha abordado cómo el riesgo crédito que ha convertido, desde la crisis financiera de 2008, en uno de los principales desafíos de la gestión de riesgos, manifestándose en dos grandes subdivisiones: el riesgo país, también llamado riesgo político, y el riesgo comercial. El ponente ha analizado cómo la situación económica mundial se ha deteriorado de manera brusca y rápida por la invasión de Ucrania, las duras sanciones que probablemente asfixiarán la economía rusa, la caída del PIB mundial y la subida de la inflación que, según el experto afecta de primera mano a Europa y a todos los sectores productivos. En cuanto a las materias primas, la subida de costes afectará, según el experto, a la industria agroalimentaria, los transportes, la industria química y la automotriz. Ha finalizado su ponencia con un repaso al papel de Asia como gigante económico mundial.

El profesor de Derecho Mercantil, José Manuel Serrano Cañas, ha dirigido unas palabras a los graduados en nombre todo el profesorado, indicando que “lo que une a los tres másteres aquí hoy reunidos es el ser humano”. “Cuando exportéis o importéis vuestros productos, cuando estéis en puestos de mayor o menor responsabilidad en una empresa, o cuando asesoréis jurídicamente a empresas, que no se os olvide esto nunca. Enfrente no tenéis máquinas, no tenéis ecuaciones matemáticas ni normas jurídicas que aplicar. Por el contrario, delante de vosotros y vosotras, tendréis sentado a una persona, a un trabajador, a un empresario, a un vendedor, a un comprador, que lo que más desea es que se le trate con plena dignidad”, ha subrayado. Finalmente, José Villar Muñoz, graduado, ha dirigido también unas palabras la resto de compañeros.