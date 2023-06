Desalojada una familia con una hija con discapacidad en Córdoba

Una familia que tiene una hija con una discapacidad del 95% ha sido desahuciada este viernes en Córdoba de un piso propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que se encuentra ubicado en la calle Acera del Río, en el Campo de la Verdad. La madre, Susana Plantón, afirma que tiene tres hijos de 21, 19 y 12 años, y está desempleada.

Susana trabajaba en el mercadillo, pero señala que no pudo continuar con esta actividad y por esto tampoco puede asumir el alquiler de su vivienda, que dejó de abonar hace tres años. "A mí me dieron el piso y gasté dinero que no tenía para poder asearla", ha comentado en referencia a su hija, que sufre una parálisis cerebral y se encontraba en casa en la mañana de este viernes.

La familia llegó a este piso hace ocho años. En un primer momento, la renta era de 270 euros mensuales a los que se añadía el gasto de la comunidad, aunque el precio ha subido ahora a 340 euros. Esta madre explica que percibe una prestación por la situación de dependencia de su hija y una ayuda por hijo a cargo, pero sus ingresos no llegan a 1.000 euros mensuales. Ahora, la familia se irá "a la calle directamente, porque no tengo dónde ir", ha indicado.

Al ser consultada por la labor de los servicios sociales municipales en su caso, comenta que "solo me han hecho un informe de vulnerabilidad para que no me echen, pero por lo que parece no me ha servido de nada".

En este edificio de viviendas sociales de la Junta de Andalucía reside una veintena de familias y Susana destaca que "están todos en la misma situación, los quieren echar a todos". Los vecinos critican el estado y la falta de mantenimiento de las zonas comunes. Junto a ella, Sara Obrero, una vecina, ha recordado que la última inquilina a la que han desahuciado tiene dos hijas "y ha tenido que dejar a cada una con su padre y ella irse a vivir con un familiar".

Sara también teme que será desahuciada por AVRA próximamente. Tiene cuatro hijos, de 19, 17 (con una minusvalía), 12 y seis años de edad, y carece de trabajo. "Ellos solo quieren que pagues, no te escuchan", lamenta en referencia a la Administración. Según detalla, AVRA le ofrece como alternativa una vivienda en el barrio de Las Palmeras, pero "allí no se puede vivir", opina, haciendo referencia a las últimas reyertas que han salido a la luz, en las que se han registrado incluso tiroteos.

Después de unos primeros momentos en los que la familia de Susana ha salido de casa sin sus pertenencias, ha vuelto a entrar para recoger algunas cosas al ser advertidos de la imposibilidad de recuperarlas una vez que el cerrajero realizara su trabajo. Cuando este periódico ha abandonado el lugar, la familia estaba cogiendo algo de ropa, el biberón de su hija, unos pájaros y la televisión, entre otros objetos.

Algunas vecinas observaban el desalojo desde las plantas superiores, apoyadas en la barandilla de las galerías que dan al patio por donde se accede a las viviendas. Una de estas mujeres lloraba y preguntaba a Susana por la situación, observando la actuación de la Policía Nacional y los funcionarios judiciales. El abogado Marcos Santiago ha mediado entre la familia y las autoridades.