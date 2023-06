La ciudad de Alcalá de Henares ya se encuentra engalanada para la consagración episcopal de su nuevo obispo, el sacerdote cordobés Antonio Prieto. Colgaduras y numerosos carteles con la imagen del nuevo prelado de la diócesis de Alcalá presiden las calles de la ciudad y, especialmente, el entorno de la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, donde mañana sábado, a las once de la mañana, dará comienzo la consagración episcopal de monseñor Antonio Prieto, una celebración que no se había llevado a cabo en la Catedral Magistral desde hace 1200 años, ya que la última fue hacia el año 850, la del obispo mozárabe Venerio. Por tanto, hace siglos que en la Catedral Magistral no se celebra una consagración episcopal, pues desde la restauración del templo en 1991, los obispos que ha tenido la Diócesis de Alcalá han tomado posesión siendo ya obispos, es decir, habiendo sido consagrados en otras diócesis.

En torno a 150 voluntarios ultiman todos los detalles para acoger a los cientos de fieles que acudirán a esta celebración tan especial, entre los que estarán más de quinientos cordobeses, procedentes una gran mayoría de la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba, donde Antonio Prieto ha estado los últimos años, así como de La Rambla, su localidad natal. Dos autobuses completos saldrán durante la madrugada de este viernes desde la parroquia de San Miguel y otros dos desde La Rambla rumbo a la Catedral Magistral. A estos se sumarán las numerosas familias, seminaristas, familiares y amigos que viajarán de manera particular hasta la ciudad madrileña para asistir a la consagración episcopal de este presbítero tan querido en la diócesis de Córdoba, a la que ha servido durante 23 años. Detalles para el día de la consagración episcopal Está previsto que la Catedral abra sus puertas a las ocho de la mañana. Del orden se harán cargo, por un lado, en el exterior de la Catedral, un grupo de voluntarios Scouts que controlarán los accesos, los aparcamientos y estarán a disposición de los asistentes para cualquier tipo de información. Por otro lado, en el interior del templo, se dispondrá de un servicio de orden propio encargado de la acogida y colocación de los fieles, así como de atender cualquier necesidad que pueda surgir. Los sacerdotes y seminaristas tendrán una zona asignada, así como los fieles laicos y consagrados invitados. En las naves laterales del templo se instalarán 400 sillas, que podrán ocupar aquellas personas que no tengan invitación previa. Desde la organización piden que todos los asistentes lleguen antes de las 10.30 horas, para que así, a la hora en la que está previsto que empiece la ordenación episcopal, estén todos los asistentes ubicados en su sitio correspondiente. Además, se ha instalado una carpa en la plaza de los Santos Niños con capacidad para 250 personas, que podrán seguir la celebración en directo a través de una pantalla grande. También, los fieles que lo deseen seguir desde sus hogares lo podrán hacer a través de Trece TV.