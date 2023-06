Antonio Díaz: «Hay grandes proyectos de inversión paralizados»

El presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, afirma que «es posible que haya menos inversión en 2022 porque hay grandes proyectos de energía renovable que están paralizados, por el Ministerio y por la Junta de Andalucía. No se pueden autorizar debido a que no hay infraestructuras para evacuar la electricidad que producirían. Hasta que no exista esa infraestructura de Red Eléctrica de España, no se va a poder producir esa inversión», explica.

Los datos de inversión extranjera en Córdoba apuntan a un desplome de la actividad, con 29 millones de euros el año pasado frente a los 304 de 2021. La mayor parte del importe ha sido para el sector de suministro energético y en segundo lugar sobresale la actividad inmobiliaria, lo que Antonio Díaz relaciona con posibles compras de suelo. El presidente de la Cámara recuerda que en 2020 y 2021, cuando se registraron resultados históricos, «sí hubo inversiones en megaplantas». «La dificultad que tenemos es que la mitad de la provincia tiene un problema de potencia. Red Eléctrica no ha hecho las inversiones para que esas megaplantas previstas, que muchas son de fondos extranjeros, puedan revertir lo que producen a la red». En esta línea, detalla que «desde la Junta se está trabajando en la línea de crear esas infraestructuras, pero depende del Ministerio y de Red Eléctrica». Este responsable subraya que «Córdoba es un territorio atractivo para la inversión extranjera» y abunda en que «se están produciendo compras de empresas continuamente». Acerca de los datos que facilita el Ministerio de Industria, apunta que «habría que analizar cómo se consiguen», en referencia a las posibles limitaciones, y precisa que «comprar una empresa o entrar en el accionariado es invertir. Eso se comunica al Gobierno y de ahí salen los datos». En cuanto al futuro, avanza que en los próximos años, «posiblemente, tengamos noticias de otros sectores (además del energético). Todo lo que se está produciendo en torno a la logística puede atraer inversiones», recuerda.