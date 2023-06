Uno de los días que aparece marcado en rojo para muchos comercios de Córdoba y consumidores es, sin duda, la Shopping Night. Este evento va más allá de que centenares de establecimientos abran sus puertas hasta horas poco habituales, ya que también se organizan multitud de actividades paralelas como conciertos. Te damos todos los detalles de la Shopping Night de Córdoba.

Fecha y horario

La Shopping Night se celebrará el viernes 9 de junio, y dará comienzo a las 21.00 horas, extendiéndose hasta las 1.00 horas de la jornada siguiente. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y el centro comercial abierto Centro Córdoba.

¿Qué comercios participan?

La Shopping Night la conforman comercios del centro de la ciudad. Concretamente, abrirán hasta la madrugada más de 300 establecimientos, de los cuales la mitad podrán sacar sus expositores a la calle. Durante esta jornada habrá ofertas especiales, regalos, descuentos y promociones en redes sociales. Se espera que por primera vez se superen los 100.00 visitantes.

Actuaciones

La Shopping Night no se entiende sin el ambiente festivo y de diversión que la envuelve. Durante esta noche habrá diferentes actuaciones por todo el centro de la capital. A las 20 horas tocará en la plaza de Las Tendillas Olivetti Versiones, para después hacerlo el vocalista de No me pises que llevo Chanclas, Pepe Begines, y el dj de Los 40 Principales, Jesús Taltavull. Además, a las 21 horas dará comienzo un pasacalles en el centro inspirado en la película 'Grease', y en el que participarán una veintena de personas.