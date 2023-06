Tras empresas de Córdoba vuelven a aparecer en los primeros puestos de la comunidad autónoma por los niveles de venta obtenidos. Esta es la información recogida en el Ranking de las 1.200 mayores empresas en Andalucía, que ha sido difundido este martes por la revista Andalucía Económica. La cordobesa Cunext ocupa el octavo puesto con 1.866 millones de euros y 342 empleados dedicados a la producción de conductores de cobre y aluminio como actividad principal, según detalla la publicación.

Esta revista explica que la información es elaborada a través de la consulta directa a las empresas. Algunas sociedades no están incluidas porque no pueden ofrecer datos regionales (la facturación y el número de empleados son relativos a Andalucía) y en otros casos pueden decidir no participar en el análisis.

Un año más, Covap, con 905 millones de euros de facturación y 1.327 empleados, se encuentra entre la treintena de sociedades que lideran el ranking. La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches aparece en el número 20. Está especializada en la producción, venta y distribución de productos lácteos, cárnicos y alimentación animal.

En tercer lugar, Deóleo, que consiguió el año pasado unas ventas de 827 millones de euros y tiene 633 profesionales, aparece en el puesto 25. Esta multinacional destaca por su actividad en el aceite de oliva y los productos relacionados con el aceite de semillas, las aceitunas, los vinagres y salsas.

El ranking de Andalucía Económica es liderado por Cepsa (Compañía Española de Petróleos), que emplea a 3.338 trabajadores en la comunidad autónoma y logró el año pasado una facturación de 22.343 millones de euros.

Efficold y Unieléctrica

La revista ha destacado este martes que "la economía andaluza cerró 2022 con un nivel de PIB de 189.878 millones de euros, un máximo histórico, superando las previsiones que se incorporaron en el escenario macroeconómico del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023".

En esta línea, en su análisis de la evolución empresarial afirma que "la lectura que extraemos de las cifras que nos aportan las principales compañías con actividad en Andalucía es bastante positiva. La mayoría crece, aunque de forma muy discreta, salvo excepciones. Lo que habría que analizar es el impacto que en el resultado final ha tenido la consabida inflación", admite.

De esta forma, la publicación señala que "los mayores crecimientos en el sector industrial" se han registrado en compañías como la lucentina Efficold (+35,6%); Grupo Pilsa (+188%); Persán (+57,2%); Torraspapel (+52,9%) y Caiba (+47,7%).

En el sector energético, destaca la evolución positiva del grupo cordobés Unieléctrica (+13,2%); Negratín (+147%); Petroprix Energía (+92%); Inerco (+61%); Enerplus (+45%); Elmya (+29%) e Iberdrola (+22%).

En cuanto a la agraolimentación, Andalucía Económica subraya el aumento de las ventas de la baenense Canoliva (+47%); Covap (+26%); Deóleo (+17%); Aceites Málaga (+70%) y Coreysa (+58%), junto a los resultados de otras empresas.