Los abogados mutualistas exigen soluciones ante las bajas pensiones que les quedan al jubilarse y denuncian «estar atrapados en un plan de ahorro». Piden una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el que quede reflejada su antigüedad laboral o el dinero que han aportado a la mutualidad.

Hasta 1995, según informa la abogada Carmen Pulgarín era obligatorio que los abogados se afiliaran a la mutualidad, como vía alternativa al RETA, con las mismas condiciones salvo la cobertura sanitaria. Tras varios cambios, en 2005, los abogados ya podían ser trabajadores autónomos y acceder a la seguridad social. No obstante, «a los que estábamos dentro de la mutualidad no nos devolvían el dinero para que nos pasáramos al RETA, con lo cual nos encontramos atrapados en un sistema en el que ya no tenemos un plan de pensiones sino un plan de ahorro con pensiones vitalicias ridículas de entre 350 y 500 euros».

En la actualidad, asegura Pulgarín, este grupo del que forman parte 210.000 abogados de todas España y unos 2.200 de Córdoba pagan cuotas similares a las de autónomo.

La abogada aclara que la problemática afecta a los abogados mutualistas alternativos al RETA y no a los inversores. Este colectivo se agrupa en el movimiento ciudadano J2 del que forman parte unos 300 abogados de Córdoba que este lunes se ha reunido con Rafael Navas, el director general de la mutualidad a la que se adscriben los abogados, para mostrar su preocupación ante esta problemática.

Colegio de la Abogacía de Córdoba

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias, asegura que «nosotros somos unos meros intermediarios» pero que «siempre vamos a estar de lado de nuestros colegiados, sean o no mutualistas» y que van a aportar su granito de arena, como intermediarios, «para solucionar la problemática». Asimismo, Arias añade que esperan tener toda la información para abordar el asunto en la junta de gobierno que se celebrará el miércoles.

Rafael Navas, por su parte, señala que la pasarela de momento no es legal ya que no hay una ley que permita trasvasar ese dinero a la Seguridad Social y que «hay que dialogar para ver todas las posibilidades». Asimismo, aclara que "en el caso de los notarios fue diferente" pues fue un trasvase de todo el colectivo al RETA y ahora no se puede hacer de todos, solo de los alternativos.